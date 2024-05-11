Вячеслав Володин, председатель Госдумы, выразил серьезную озабоченность по поводу проблем в жилищно-коммунальной сфере, отметив, что это вопрос всё чаще волнует депутатов из-за многочисленных жалоб от граждан.
Он подчеркнул, что, несмотря на принадлежность ЖКХ к сфере компетенции местных и региональных властей, многие проблемы остаются нерешенными без участия федерального уровня.
"Некоторые региональные лидеры успешно справляются с задачами в этой области, они компетентны и знают, как действовать. Однако, во многих других регионах, особенно в контексте концессий в системах тепло- и водоснабжения, поступает множество жалоб, требующих нашего внимания," — заключил Володин в ходе пленарного заседания, посвященного обсуждению кандидатуры премьер-министра России.
Антарктическое циркумполярное течение (АСС), самое мощное океанское течение, играет ключевую роль в климатической системе Земли.