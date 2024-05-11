Обращения граждан о ЖКХ активизируют внимание депутатов, заявляет Володин

Володин: тема ЖКХ все чаще волнует Госдуму

0:51 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вячеслав Володин, председатель Госдумы, выразил серьезную озабоченность по поводу проблем в жилищно-коммунальной сфере, отметив, что это вопрос всё чаще волнует депутатов из-за многочисленных жалоб от граждан.

Фото: duma.gov.ru by Пресс-служба Госдумы

Он подчеркнул, что, несмотря на принадлежность ЖКХ к сфере компетенции местных и региональных властей, многие проблемы остаются нерешенными без участия федерального уровня.

"Некоторые региональные лидеры успешно справляются с задачами в этой области, они компетентны и знают, как действовать. Однако, во многих других регионах, особенно в контексте концессий в системах тепло- и водоснабжения, поступает множество жалоб, требующих нашего внимания," — заключил Володин в ходе пленарного заседания, посвященного обсуждению кандидатуры премьер-министра России.