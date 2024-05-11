Для тех, кто заботится о продолжительности жизни своих кошачьих питомцев, стоит уделить внимание породам, известным своей долговечностью.
Эксперты выявили несколько пород, которые обычно живут дольше других. Однако следует помнить, что продолжительность жизни кошки не полностью определяется её породой.
В среднем, кошки живут от 12 до 15 лет, но по мнению специалистов, некоторые породы могут радовать своих владельцев гораздо дольше.
Сфинкс и манул
Эти породы известны случаями, когда их представители доживали до 20 лет.
Мейн-кун и саванна
Мейн-куны вырастают весьма крупными, а саванны славятся своим здоровьем. Продолжительность жизни этих пород варьируется от 15 до 20 лет.
Сиамская кошка
У этой породы также отмечены случаи, когда животные доживали до 20 лет.
Британская короткошерстная и персидская кошки
Эти породы, хоть и не выделяются среди остальных своей продолжительностью жизни, обычно живут от 10 до 15 лет.
Но самое важное в уходе за питомцами — это не рассчитывать только на генетику и породные особенности, а обеспечивать им правильный уход и своевременное медицинское обслуживание.
Антарктическое циркумполярное течение (АСС), самое мощное океанское течение, играет ключевую роль в климатической системе Земли.