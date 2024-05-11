Эти породы кошек переживут своих хозяев: вероятность 99,9%

Эксперты назвали породы кошек-долгожителей

1:22 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Для тех, кто заботится о продолжительности жизни своих кошачьих питомцев, стоит уделить внимание породам, известным своей долговечностью.

Фото: flickr.com by Nickolas Titkov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Эксперты выявили несколько пород, которые обычно живут дольше других. Однако следует помнить, что продолжительность жизни кошки не полностью определяется её породой.

В среднем, кошки живут от 12 до 15 лет, но по мнению специалистов, некоторые породы могут радовать своих владельцев гораздо дольше.

Сфинкс и манул

Эти породы известны случаями, когда их представители доживали до 20 лет.

Мейн-кун и саванна

Мейн-куны вырастают весьма крупными, а саванны славятся своим здоровьем. Продолжительность жизни этих пород варьируется от 15 до 20 лет.

Сиамская кошка

У этой породы также отмечены случаи, когда животные доживали до 20 лет.

Британская короткошерстная и персидская кошки

Эти породы, хоть и не выделяются среди остальных своей продолжительностью жизни, обычно живут от 10 до 15 лет.

Но самое важное в уходе за питомцами — это не рассчитывать только на генетику и породные особенности, а обеспечивать им правильный уход и своевременное медицинское обслуживание.