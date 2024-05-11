Business Insider: чёрная фасоль и грецкие орехи продлевают жизнь

Чёрная фасоль и грецкие орехи могут помочь продлить жизнь

0:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Дэн Бюттнер — учёный, который изучает долголетие, выявил 2 продукта, продлевающие жизнь человека.

Фото: flickr.com by Veganbaking.net is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Он десятилетиями анализировал питание долгожителей по всему миру и в итоге пришёл к выводу, что чёрная фасоль и грецкие орехи могут помочь продлить жизнь. Он посоветовал в день съедать чашку чёрной фасоли и горстку грецких орехов.

Они содержат много клетчатки, уменьшающей воспаление в кишечнике и снижающей риск рака. Помимо этого, они богаты белком, а грецкие орехи ещё и линолевой кислотой и жирными кислотами Омега-3, пишет Business Insider.