Дэн Бюттнер — учёный, который изучает долголетие, выявил 2 продукта, продлевающие жизнь человека.
Он десятилетиями анализировал питание долгожителей по всему миру и в итоге пришёл к выводу, что чёрная фасоль и грецкие орехи могут помочь продлить жизнь. Он посоветовал в день съедать чашку чёрной фасоли и горстку грецких орехов.
Они содержат много клетчатки, уменьшающей воспаление в кишечнике и снижающей риск рака. Помимо этого, они богаты белком, а грецкие орехи ещё и линолевой кислотой и жирными кислотами Омега-3, пишет Business Insider.
Антарктическое циркумполярное течение (АСС), самое мощное океанское течение, играет ключевую роль в климатической системе Земли.