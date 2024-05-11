"Скандал на Евровидении": почему певца из Нидерландов отстранили от конкурса

Представителя Нидерландов дисквалифицировали на "Евровидении-2024"

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Представитель https://www.pravda.ru/news/showbiz/2016593-galustjan-pokhudel/Нидерландов на международном музыкально-вокальном конкурсе "Евровидение" дисквалифицирован по решению Европейского вещательного союза. Он ударил женщину, работающую в команде мероприятия.

Фото: youtube.com by канал Eurovision Song Contest is licensed under public domain

Так, в заявлении руководства EBU говорится, что в настоящее время шведская полиция проводит расследование по поводу произошедшего инцидента.

"Пока проходит расследование, мы считаем, что будет неправильно Нидерландам продолжать участие в конкурсе", — отмечается в официальном объявлении.

В EBU также подчеркнули, что стараются создать комфортные условия для всех работников конкурса.

Представитель Нидерландов Joost Klein был обвинен в жестоком обращении к сотруднице, работающей на Евровидении. После напоминания ему о том, что он сирота, исполнитель ударил человека по лицу и коленкой по голове.

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