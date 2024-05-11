Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как проверить уровень масла в двигателе и почему это так важно?
Болгария опровергла заявления о невыдачах россиянам шенгенских виз
Чай для сжигания жира: как приготовить
Пять модных причесок, которые стоит опробовать в 2024 году
95-летняя актриса Пилецкая попала в больницу с переломами
Эксперты рассказали, как перевести кошку на готовый корм
Лариса Гузеева улетела в Оренбургскую область и устроила "бабичник"
Павел Прилучный решил забрать детей у бывшей жены
Можно ли сыпать золу под грушу?
Стало известно, кем работала Сауле Юсупова до того как стать звездой "Женского стендапа"

Комикесса Сауле Юсупова отказалась от карьеры врача ради "Женского Stand Up"

0:55
Шоу-бизнес

Комикесса Сауле Юсупова, прославившаяся выступлениями в программе "Женский Stand Up" по образованию врач. Какое-то время она успешно работала в больнице, но решила продвигаться в качестве юмористки.

Комикесса Сауле Юсупова отказалась от карьеры врача ради "Женского Stand Up"
Фото: youtube.com by канал Иван Абрамов is licensed under public domain

В своих юмористических зарисовках она откровенно рассказывает об опыте работы в медучреждении и различных случаях, с которыми сталкивалась в карьере врача. Помимо окончания Южно-Уральского государственного медицинского университета Юсупова также имеет второе высшее образование, полученное в Уральском государственном университете физической культуры.

В 2022 году она вышла замуж за казахского режиссера Аскара Урбаева, их свадьба стала громким событием в Челябинской области, откуда юмористка родом.

Ранее стало известно, что Нидерланды дисквалифицировали с "Евровидения".

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Мощное океанское течение ускоряется: как изменения в Антарктике могут поднять уровень мирового океана

Антарктическое циркумполярное течение (АСС), самое мощное океанское течение, играет ключевую роль в климатической системе Земли.

Учёные обнаружили ускорение самого мощного водного потока в мире
Страны Африки и Ближнего Востока вывозят своё золото из США
Watcher Guru: страны Африки и Ближнего Востока вывозят своё золото из США
Певица Кристина Орбакайте показала подросшего красавца-сына Дени Байсарова
Тесто получится, как пух: вкусные и лёгкие в приготовлении булочки
Заветами деда Щукаря. Устрица — моллюск здоровья и радости Дмитрий Плотников На сцене Театра Моссовета поставили экспериментальный спектакль по пьесе Мольера Анжела Якубовская Урсула фон дер Ляйен вряд ли останется главой Еврокомиссии Андрей Николаев
Владельцев автомобилей Hyundai ждет неприятный сюрприз
Используем нашатырь для роста и защиты растений на даче
Молодая жена Петросяна показала сына Вагана в интерьере петербургской квартиры
Молодая жена Петросяна показала сына Вагана в интерьере петербургской квартиры
Последние материалы
Как проверить уровень масла в двигателе и почему это так важно?
Болгария опровергла заявления о невыдачах россиянам шенгенских виз
Чай для сжигания жира: как приготовить
Пять модных причесок, которые стоит опробовать в 2024 году
95-летняя актриса Пилецкая попала в больницу с переломами
Эксперты рассказали, как перевести кошку на готовый корм
Лариса Гузеева улетела в Оренбургскую область и устроила "бабичник"
Павел Прилучный решил забрать детей у бывшей жены
Можно ли сыпать золу под грушу?
Принц Уильям ответил на вопрос о состоянии здоровья Кейт Миддлтон: "Все хорошо"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников