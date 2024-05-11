Стало известно, кем работала Сауле Юсупова до того как стать звездой "Женского стендапа"

Комикесса Сауле Юсупова отказалась от карьеры врача ради "Женского Stand Up"

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Комикесса Сауле Юсупова, прославившаяся выступлениями в программе "Женский Stand Up" по образованию врач. Какое-то время она успешно работала в больнице, но решила продвигаться в качестве юмористки.

Фото: youtube.com by канал Иван Абрамов is licensed under public domain

В своих юмористических зарисовках она откровенно рассказывает об опыте работы в медучреждении и различных случаях, с которыми сталкивалась в карьере врача. Помимо окончания Южно-Уральского государственного медицинского университета Юсупова также имеет второе высшее образование, полученное в Уральском государственном университете физической культуры.

В 2022 году она вышла замуж за казахского режиссера Аскара Урбаева, их свадьба стала громким событием в Челябинской области, откуда юмористка родом.

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