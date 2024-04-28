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Онлайн-шоппинг перестанет разорять семейный бюджет: раскрыт секрет выгодных покупок на маркетплейсах

Эксперт Дайнеко дала советы для выгодных покупок на маркетплейсах

0:52
Экономика

Покупки на маркетплейсах стали обыденным явлением, особенно в период коронавируса. Несмотря на привлекательность онлайн-акций, не всегда стоит делать спонтанные покупки, ведь они могут оказаться не такими выгодными.

Эксперт Дайнеко дала советы для выгодных покупок на маркетплейсах
Фото: freepik.com by ijeab is licensed under public domain

Эксперт Ольга Дайнеко в беседе с "Российской газетой" предложила несколько простых правил для эффективных покупок:

  1. Следовать списку покупок и избегать импульсивных покупок по акциям.
  2. Не доверять слепо отзывам, а внимательно изучать их содержание и фото.
  3. Использовать возможности кэшбека и скидок, а также сравнивать цены на разных платформах.
  4. Помнить о возможности возврата товаров в случае неудовлетворения покупкой в течение законного срока.

Эти рекомендации помогут сделать онлайн-шопинг не только удобным, но и экономически выгодным.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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