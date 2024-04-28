Онлайн-шоппинг перестанет разорять семейный бюджет: раскрыт секрет выгодных покупок на маркетплейсах

Покупки на маркетплейсах стали обыденным явлением, особенно в период коронавируса. Несмотря на привлекательность онлайн-акций, не всегда стоит делать спонтанные покупки, ведь они могут оказаться не такими выгодными.
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Эксперт Ольга Дайнеко в беседе с "Российской газетой" предложила несколько простых правил для эффективных покупок:
Следовать списку покупок и избегать импульсивных покупок по акциям.
Не доверять слепо отзывам, а внимательно изучать их содержание и фото.
Использовать возможности кэшбека и скидок, а также сравнивать цены на разных платформах.
Помнить о возможности возврата товаров в случае неудовлетворения покупкой в течение законного срока.
Эти рекомендации помогут сделать онлайн-шопинг не только удобным, но и экономически выгодным.