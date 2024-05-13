Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Владелец кузовного автосервиса рассказал, как водители "убивают" машину антикором
Ветеринары рассказали о важности клетчатки для собак
Фитнес-тренер рассказала, в каком случае кардиотренировки не помогут достичь цели
Доктор Павлова: замороженный домашний хлеб станет более полезным
Как добиться того, чтобы кузов автомобиля заблестел
Ветеринары рассказали, можно ли кошкам ловить мух
Байкал занял первое место в рейтинге самых живописных озер и рек России
Как обеспечить урожай клубники после заморозков
Как определить причины лишнего веса

На сцене Театра Эстрады LA`ТЕАТР представят комедию "Две дамочки в сторону севера"

5:20
Культура

15 мая в 19:00 на сцене Театра Эстрады LA`ТЕАТР под руководством Вадима Дубровицкого представят премьеру комедии — фарса Пьера Нотта "Две дамочки в сторону севера".

На сцене Театра Эстрады LA`ТЕАТР представят комедию "Две дамочки в сторону севера"
Фото: Пресс-служба Театра Эстрады LA`ТЕАТР

Одна из самых популярных современных пьес, написанных во Франции. Её автору, драматургу, журналисту, режиссеру и актеру Пьеру Нотту удалось совместить в одном, формально комедийном тексте, безудержный смех и глубокую печаль, черты лихого роуд-муви и психологической драмы.

Вадим Дубровицкий, режиссер-постановщик, художественный руководитель LA`ТЕАТРА:

"Текст пьесы многослойный, многодонный, с большими серьезными подтекстами. Можно считать, что это путешествие двух сестер, а можно считать, что это и путешествие души человека в момент ее потрясения. Тот редкий случай, когда спектакль адресован к разным людям, где каждый считывает свое.

Спектакль о любви, которая бывает разной, и о семье не в простой, а в космической конструкции, которая объясняет, что такое отец, мать, дочь, сестра…"

Две отнюдь не юные сестрицы внезапно пускаются в безумное путешествие по Франции, в сторону родного Севера. Причина их путешествия не радостная — им предстоит захоронить прах матери, которая недавно скончалась.

Анна Якунина, актриса театра и кино:

"Очень непростая пьеса с глубокими поэтическими текстами, совсем не бытовая, и при этом узнаваема по быту. Я хорошо понимаю про что играю на примере своей семьи, своих тетушек, когда горе объединяет совершенно разных людей.

В этом спектакле очень узнаваемые семейные и человеческие, непростые отношения двух сестер с разными характерами, но где-то с одинаковыми качествами. Моя героиня Аннетта, в силу обстоятельств семейной жизни, человек не раскрывшийся, раненый, невысказанный, с огромными физическими недостатками, комплексами, травмами от родителей, но при этом относящийся к себе с юмором, очень чудная и забавная. В ней многое не раскрыто, что должно в итоге вылиться наружу".

Эксцентричные дамочки, странствующие на угнанном громадном автобусе, оказываются в совершенно неожиданных местах: в театре и морге, полицейском участке и диско-баре, подобно урагану проносятся мимо ошеломленных людей. И попутно выясняют отношения, вспоминают старые обиды, приближаясь к осознанию собственной близости.

Елена Ксенофонтова, актриса театра и кино:

"Эта история одновременно смешная, так как героини сами по себе довольно нелепы, практически клоунессы, и в то же время пронзительная и очень грустная, так как и жизнь, и ситуации, в которые они попадают эти две сестры, заставляют их выворачивать себя наизнанку, вскрывать в себе самое потаённое, болезненное.

Я играю Бернадетту, младшую сестру. Она бунтарка, вечный капризный ребенок. Для меня эта роль в каком-то смысле этапная. Своего рода проверка твоего уровня профессионализма, внутренней свободы и таланта. Я думаю, это вызов для нас обеих, и для меня, и для моей прекрасной партнёрши Ани Якуниной — сыграть существ без кожи, обнаженные души.

На протяжении спектакля с нашими героинями происходят разнообразные события, которые подталкивают их к тому, чтобы определиться и понять, что для них жизнь, свобода, любовь, и насколько они по-настоящему дороги друг другу.

Очень сильная и ребусная пьеса Пьера Нотта. Работать с таким материалом невероятное удовольствие.

Плюс супер команда создателей спектакля.

Это и потрясающий композитор Артём Ким, написавший очень красивую музыку к спектаклю, которая не просто иллюстрирует некие события и состояния, а выступает как персонаж — острый, глубокий и очень точный; это и мой любимый балетмейстер Альбертс Албертс с командой супер танцовщиков, и классные музыканты, которые прошли с нами весь процесс создания этой истории, не пропустив практически ни одной репетиции.

И, конечно же, режиссер спектакля Вадим Дубровицкий — стихийный, порой невыносимый, но очень талантливый.

В общем, всё составляющее для успеха есть. Осталось дождаться зрителя и…"

Пьеса "Две дамочки в сторону севера" была объявлена критиками Франции лучшей пьесой 2008 года. Переведена на многие языки и поставлена на сценах более, чем десяти стран мира.

Создатели спектакля

  • Режиссер-постановщик: Вадим Дубровицкий
  • Сценография: Семен Пастух
  • Композитор: Артем Ким
  • Художник по костюмам: Мария Данилова
  • Художник по свету: Тарас Михалевский
  • Балетмейстер: Альбертс Албертс

Артисты:

  • Елена Ксенофонтова,
  • Анна Якунина.

Место: LA`ТЕАТР Вадима Дубровицкого на сцене Театра Эстрады (Москва, Берсеневская наб., 20/2)

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Стало известно о купленной победе певицы Севиль на шоу "Маска"

Победительницей пятого сезона проекта стала молодая певица Севиль.

Продюсер Дворцов высказался о победе Севиль в "Маске": "Кто-то забашлял"
Как правильно полить арбузы
Поливаем арбузы правильно: вот как это важно сделать, чтобы не получить безвкусные ягоды
Избавляемся от сорняков в саду: вот как удалить нежелательные растения
В Германии китайские автомобили начали плесневеть
Десять стран Европы отказываются говорить о "гарантиях безопасности" с Украиной Любовь Степушова Пропиаренная Зеленским линия обороны в Харькове не существует Дмитрий Плотников
Ученые не способны измерить глубину Таам Джа
Сбежавший из России иноагент Макс Покровский высказался про молчание солиста "Мумий Тролля" Илью Лагутенко
"Ни мальчик, ни девочка": 24-летний победитель "Евровидения-2024" из Швейцарии разбил свой приз сразу после вручения
"Ни мальчик, ни девочка": 24-летний победитель "Евровидения-2024" из Швейцарии разбил свой приз сразу после вручения
Последние материалы
Пресная вода и континенты могли появиться на Земле вскоре после ее образования
Фитнес-тренер рассказала, что занятия на эллипсоиде запрещены при болезнях сердца
Фильм "Сто лет тому вперёд" не оправдал ожиданий кинотеатров
Новак анонсировал новый нацпроект по развитию экономики России
Более 60 человек погибло в Таиланде из-за рекордной жары
The Associated Press: мощная магнитная буря не нанесла вреда инфраструктуре
В США объяснили применение истребителя Super Hornet
Рецепт блюда средиземноморской кухни: жареная курица с киноа
Семь рекомендаций дерматолога по уходу за жирной кожей в летний период
Почему стоит посадить анафалис
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников