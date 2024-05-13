На сцене Театра Эстрады LA`ТЕАТР представят комедию "Две дамочки в сторону севера"

5:20 Your browser does not support the audio element. Культура

15 мая в 19:00 на сцене Театра Эстрады LA`ТЕАТР под руководством Вадима Дубровицкого представят премьеру комедии — фарса Пьера Нотта "Две дамочки в сторону севера".

Фото: Пресс-служба Театра Эстрады LA`ТЕАТР

Одна из самых популярных современных пьес, написанных во Франции. Её автору, драматургу, журналисту, режиссеру и актеру Пьеру Нотту удалось совместить в одном, формально комедийном тексте, безудержный смех и глубокую печаль, черты лихого роуд-муви и психологической драмы.

Вадим Дубровицкий, режиссер-постановщик, художественный руководитель LA`ТЕАТРА:

"Текст пьесы многослойный, многодонный, с большими серьезными подтекстами. Можно считать, что это путешествие двух сестер, а можно считать, что это и путешествие души человека в момент ее потрясения. Тот редкий случай, когда спектакль адресован к разным людям, где каждый считывает свое. Спектакль о любви, которая бывает разной, и о семье не в простой, а в космической конструкции, которая объясняет, что такое отец, мать, дочь, сестра…"

Две отнюдь не юные сестрицы внезапно пускаются в безумное путешествие по Франции, в сторону родного Севера. Причина их путешествия не радостная — им предстоит захоронить прах матери, которая недавно скончалась.

Анна Якунина, актриса театра и кино:

"Очень непростая пьеса с глубокими поэтическими текстами, совсем не бытовая, и при этом узнаваема по быту. Я хорошо понимаю про что играю на примере своей семьи, своих тетушек, когда горе объединяет совершенно разных людей. В этом спектакле очень узнаваемые семейные и человеческие, непростые отношения двух сестер с разными характерами, но где-то с одинаковыми качествами. Моя героиня Аннетта, в силу обстоятельств семейной жизни, человек не раскрывшийся, раненый, невысказанный, с огромными физическими недостатками, комплексами, травмами от родителей, но при этом относящийся к себе с юмором, очень чудная и забавная. В ней многое не раскрыто, что должно в итоге вылиться наружу".

Эксцентричные дамочки, странствующие на угнанном громадном автобусе, оказываются в совершенно неожиданных местах: в театре и морге, полицейском участке и диско-баре, подобно урагану проносятся мимо ошеломленных людей. И попутно выясняют отношения, вспоминают старые обиды, приближаясь к осознанию собственной близости.

Елена Ксенофонтова, актриса театра и кино:

"Эта история одновременно смешная, так как героини сами по себе довольно нелепы, практически клоунессы, и в то же время пронзительная и очень грустная, так как и жизнь, и ситуации, в которые они попадают эти две сестры, заставляют их выворачивать себя наизнанку, вскрывать в себе самое потаённое, болезненное. Я играю Бернадетту, младшую сестру. Она бунтарка, вечный капризный ребенок. Для меня эта роль в каком-то смысле этапная. Своего рода проверка твоего уровня профессионализма, внутренней свободы и таланта. Я думаю, это вызов для нас обеих, и для меня, и для моей прекрасной партнёрши Ани Якуниной — сыграть существ без кожи, обнаженные души. На протяжении спектакля с нашими героинями происходят разнообразные события, которые подталкивают их к тому, чтобы определиться и понять, что для них жизнь, свобода, любовь, и насколько они по-настоящему дороги друг другу. Очень сильная и ребусная пьеса Пьера Нотта. Работать с таким материалом невероятное удовольствие. Плюс супер команда создателей спектакля. Это и потрясающий композитор Артём Ким, написавший очень красивую музыку к спектаклю, которая не просто иллюстрирует некие события и состояния, а выступает как персонаж — острый, глубокий и очень точный; это и мой любимый балетмейстер Альбертс Албертс с командой супер танцовщиков, и классные музыканты, которые прошли с нами весь процесс создания этой истории, не пропустив практически ни одной репетиции. И, конечно же, режиссер спектакля Вадим Дубровицкий — стихийный, порой невыносимый, но очень талантливый. В общем, всё составляющее для успеха есть. Осталось дождаться зрителя и…"

Пьеса "Две дамочки в сторону севера" была объявлена критиками Франции лучшей пьесой 2008 года. Переведена на многие языки и поставлена на сценах более, чем десяти стран мира.

Создатели спектакля

Режиссер-постановщик: Вадим Дубровицкий

Сценография: Семен Пастух

Композитор: Артем Ким

Художник по костюмам: Мария Данилова

Художник по свету: Тарас Михалевский

Балетмейстер: Альбертс Албертс

Артисты:

Елена Ксенофонтова,

Анна Якунина.

Место: LA`ТЕАТР Вадима Дубровицкого на сцене Театра Эстрады (Москва, Берсеневская наб., 20/2)