Как заставить кузов автомобиля блестеть не тратясь на дорогую химию

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Как добиться того, чтобы кузов автомобиля заблестел

1:16
Авто

Множество водителей мечтают о том, чтобы кузов их автомобиля блестел, как новый.

Как добиться того, чтобы кузов автомобиля заблестел
Фото: commons.wikimedia.org by Navigator84 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Стандартная автомойка не всегда способна обеспечить желаемый блеск. Хотя она и очищает поверхность от грязи, зачастую необходимый блеск так и не появляется. Тем не менее, автомобили у опытных водителей часто выглядят безупречно. Какой же у них секрет?

Что использовать для достижения эффекта новизны автомобиля

Существует простой метод, который помогает вернуть автомобилю его первозданный блеск. Это не полировка и не применение дорогих специальных средств.

Секрет кроется в использовании… кондиционера для волос.

Это средство следует нанести на поверхность авто сразу после того, как автомобиль будет вымыт. Кондиционер должен оставаться на поверхности в течение пяти минут.

По истечении этого времени его необходимо тщательно смыть. В результате кузов автомобиля засверкает, создавая впечатление, что авто только что сошло с производственной линии.

Кроме того, использование кондиционера для волос создаст на кузове гидрофобный слой, который будет препятствовать быстрому загрязнению автомобиля.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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