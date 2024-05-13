Как заставить кузов автомобиля блестеть не тратясь на дорогую химию

Множество водителей мечтают о том, чтобы кузов их автомобиля блестел, как новый.
Стандартная автомойка не всегда способна обеспечить желаемый блеск. Хотя она и очищает поверхность от грязи, зачастую необходимый блеск так и не появляется. Тем не менее, автомобили у опытных водителей часто выглядят безупречно. Какой же у них секрет?
Что использовать для достижения эффекта новизны автомобиля
Существует простой метод, который помогает вернуть автомобилю его первозданный блеск. Это не полировка и не применение дорогих специальных средств.
Секрет кроется в использовании… кондиционера для волос.
Это средство следует нанести на поверхность авто сразу после того, как автомобиль будет вымыт. Кондиционер должен оставаться на поверхности в течение пяти минут.
По истечении этого времени его необходимо тщательно смыть. В результате кузов автомобиля засверкает, создавая впечатление, что авто только что сошло с производственной линии.
Кроме того, использование кондиционера для волос создаст на кузове гидрофобный слой, который будет препятствовать быстрому загрязнению автомобиля.
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