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Обязательно приготовьте этот полезный чай с клюквой, имбирём, гвоздикой, корицей и яблочным соком: согреет прохладным вечером

Клюквенно-яблочный чай: как приготовить

0:55
Еда

Предлагаем вам рецепт полезного напитка, приготовленного из клюквы, имбиря, гвоздики, корицы, мёда, чайных пакетиков и яблочного сока.

Клюквенно-яблочный чай: как приготовить
Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Попробуйте этот простой рецепт чая, который можно подавать по любому поводу.

Ингредиенты

  • 2 стакана клюквы
  • 4 гвоздики
  • 4 стакана воды
  • 4 чайных пакетика
  • Имбирь
  • Палочка корицы
  • 1/4 стакана мёда
  • 4 стакана яблочного сока

Приготовление

  1. Смешайте клюкву, имбирь, гвоздику, палочку корицы и воду в кастрюле. Доведите до кипения.
  2. Варите 3-5 минут. Снимите с огня.
  3. Добавьте мёд и яблочный сок. Поместите чайные пакетики в смесь. Накройте крышкой и настаивайте 3-5 минут. Выбросьте чайные пакетики. Подавайте горячим!
Рецепт чая с клюквой, который боюсь потерять!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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