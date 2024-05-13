Обязательно приготовьте этот полезный чай с клюквой, имбирём, гвоздикой, корицей и яблочным соком: согреет прохладным вечером

Клюквенно-яблочный чай: как приготовить

0:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Предлагаем вам рецепт полезного напитка, приготовленного из клюквы, имбиря, гвоздики, корицы, мёда, чайных пакетиков и яблочного сока.

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Попробуйте этот простой рецепт чая, который можно подавать по любому поводу.

Ингредиенты

2 стакана клюквы

4 гвоздики

4 стакана воды

4 чайных пакетика

Имбирь

Палочка корицы

1/4 стакана мёда

4 стакана яблочного сока

Приготовление

Смешайте клюкву, имбирь, гвоздику, палочку корицы и воду в кастрюле. Доведите до кипения. Варите 3-5 минут. Снимите с огня. Добавьте мёд и яблочный сок. Поместите чайные пакетики в смесь. Накройте крышкой и настаивайте 3-5 минут. Выбросьте чайные пакетики. Подавайте горячим!