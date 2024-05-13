Обязательно приготовьте этот полезный чай с клюквой, имбирём, гвоздикой, корицей и яблочным соком: согреет прохладным вечером
Клюквенно-яблочный чай: как приготовить
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Предлагаем вам рецепт полезного напитка, приготовленного из клюквы, имбиря, гвоздики, корицы, мёда, чайных пакетиков и яблочного сока.
Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Попробуйте этот простой рецепт чая, который можно подавать по любому поводу.
Ингредиенты
- 2 стакана клюквы
- 4 гвоздики
- 4 стакана воды
- 4 чайных пакетика
- Имбирь
- Палочка корицы
- 1/4 стакана мёда
- 4 стакана яблочного сока
Приготовление
- Смешайте клюкву, имбирь, гвоздику, палочку корицы и воду в кастрюле. Доведите до кипения.
- Варите 3-5 минут. Снимите с огня.
- Добавьте мёд и яблочный сок. Поместите чайные пакетики в смесь. Накройте крышкой и настаивайте 3-5 минут. Выбросьте чайные пакетики. Подавайте горячим!
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