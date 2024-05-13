Телеведущая Лариса Гузеева пообещала сломать руку обидчице Гарика Харламова

Лариса Гузеева заступилась за оклеветанного Гарика Харламова

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Лариса Гузеева поддержала комика Гарика Харламова, который стал жертвой клеветы.

Фото: https://www.instagram.com/garikkharlamov by Инстаграм Гарика Харламова is licensed under public doman

Гарик Харламов эмоционально отреагировал в "Инстаграме"* на распространившуюся в СМИ новость о том, что он сделал предложение актрисе Катерине Ковальчук якобы под давлением матери.

Он назвал это сообщение полной чушью и отметил, что не давал никому интервью о своей личной жизни.

За Харламова заступилась ведущая шоу "Давай поженимся" Лариса Гузеева.

"Хочешь я этой писаке руку сломаю?" — оставила комментарий телесваха под постом Гарика.

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