Телеведущая Лариса Гузеева пообещала сломать руку обидчице Гарика Харламова

Телеведущая Лариса Гузеева поддержала комика Гарика Харламова, который стал жертвой клеветы.
Гарик Харламов эмоционально отреагировал в "Инстаграме"* на распространившуюся в СМИ новость о том, что он сделал предложение актрисе Катерине Ковальчук якобы под давлением матери.
Он назвал это сообщение полной чушью и отметил, что не давал никому интервью о своей личной жизни.
За Харламова заступилась ведущая шоу "Давай поженимся" Лариса Гузеева.
"Хочешь я этой писаке руку сломаю?" — оставила комментарий телесваха под постом Гарика.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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