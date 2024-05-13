Фитнес-тренер назвала заболевания, при которых противопоказаны тренировки на эллипсоиде

Фитнес-тренер рассказала, что занятия на эллипсоиде запрещены при болезнях сердца

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Фитнес-тренер Елена Соболь поделилась своими мыслями о безопасности тренировок на эллиптическом тренажёре.

Фото: commons.wikimedia.org by Fernando Frazão/Agência Brasil is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Brazil License

Эксперт отметила, что эллиптический тренажер считается одним из самых безопасных кардиотренажеров. Главная причина — равномерное распределение нагрузки на все группы мышц, что снижает риск травмирования коленных суставов и позвоночника.

Тем не менее, Соболь советует проконсультироваться с врачом перед началом занятий на тренажере. Фитнес-тренер подчеркнула, что тренировку на эллиптическом тренажере не могут проводить все. Людям с сахарным диабетом, онкологическими заболеваниями, пороками сердца, тахикардией, гипертонией и тромбофлебитом вен запрещается использовать такой тренажер.

Также беременным женщинам, особенно тем, кто перенес кесарево сечение, рекомендуется быть особенно осторожными, добавила тренер.

Соболь также подчеркивает необходимость консультации с врачом перед началом занятий на эллиптическом тренажере, если у человека есть указанные выше проблемы со здоровьем. Врач сможет рекомендовать индивидуальную программу тренировок.

"При наличии вышеперечисленных заболеваний следует пройти консультацию лечащего врача. Он подберет щадящую нагрузку. Остальным рекомендую следить за самочувствием, важно не переусердствовать в тренировках на эллипсоиде. Лучше посоветоваться с фитнес-тренером в зале", — добавила фитнес-тренер в разговоре со "Спорт-Экспрессом".

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