Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперт: положение доллара как мировой резервной валюты может пошатнуться
Цифровая форма упростила процесс получения шенгена для россиян
Премия "Ника" назвала номинантов за 2022-2023 годы
Владелец кузовного автосервиса рассказал, как водители "убивают" машину антикором
Ветеринары рассказали о важности клетчатки для собак
Фитнес-тренер рассказала, в каком случае кардиотренировки не помогут достичь цели
Доктор Павлова: замороженный домашний хлеб станет более полезным
Как добиться того, чтобы кузов автомобиля заблестел
Ветеринары рассказали, можно ли кошкам ловить мух
Фитнес-тренер назвала заболевания, при которых противопоказаны тренировки на эллипсоиде

Фитнес-тренер рассказала, что занятия на эллипсоиде запрещены при болезнях сердца

1:36
Спорт

Фитнес-тренер Елена Соболь поделилась своими мыслями о безопасности тренировок на эллиптическом тренажёре.

Фитнес-тренер рассказала, что занятия на эллипсоиде запрещены при болезнях сердца
Фото: commons.wikimedia.org by Fernando Frazão/Agência Brasil is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Brazil License

Эксперт отметила, что эллиптический тренажер считается одним из самых безопасных кардиотренажеров. Главная причина — равномерное распределение нагрузки на все группы мышц, что снижает риск травмирования коленных суставов и позвоночника.

Тем не менее, Соболь советует проконсультироваться с врачом перед началом занятий на тренажере. Фитнес-тренер подчеркнула, что тренировку на эллиптическом тренажере не могут проводить все. Людям с сахарным диабетом, онкологическими заболеваниями, пороками сердца, тахикардией, гипертонией и тромбофлебитом вен запрещается использовать такой тренажер.

Также беременным женщинам, особенно тем, кто перенес кесарево сечение, рекомендуется быть особенно осторожными, добавила тренер.

Соболь также подчеркивает необходимость консультации с врачом перед началом занятий на эллиптическом тренажере, если у человека есть указанные выше проблемы со здоровьем. Врач сможет рекомендовать индивидуальную программу тренировок.

"При наличии вышеперечисленных заболеваний следует пройти консультацию лечащего врача. Он подберет щадящую нагрузку. Остальным рекомендую следить за самочувствием, важно не переусердствовать в тренировках на эллипсоиде. Лучше посоветоваться с фитнес-тренером в зале", — добавила фитнес-тренер в разговоре со "Спорт-Экспрессом".

Эллиптический тренажер и 5 причин купить эллипсоид.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Стало известно о купленной победе певицы Севиль на шоу "Маска"

Победительницей пятого сезона проекта стала молодая певица Севиль.

Продюсер Дворцов высказался о победе Севиль в "Маске": "Кто-то забашлял"
Как правильно полить арбузы
Поливаем арбузы правильно: вот как это важно сделать, чтобы не получить безвкусные ягоды
Избавляемся от сорняков в саду: вот как удалить нежелательные растения
В Германии китайские автомобили начали плесневеть
Десять стран Европы отказываются говорить о "гарантиях безопасности" с Украиной Любовь Степушова Пропиаренная Зеленским линия обороны в Харькове не существует Дмитрий Плотников
Ученые не способны измерить глубину Таам Джа
Сбежавший из России иноагент Макс Покровский высказался про молчание солиста "Мумий Тролля" Илью Лагутенко
"Ни мальчик, ни девочка": 24-летний победитель "Евровидения-2024" из Швейцарии разбил свой приз сразу после вручения
"Ни мальчик, ни девочка": 24-летний победитель "Евровидения-2024" из Швейцарии разбил свой приз сразу после вручения
Последние материалы
Пресная вода и континенты могли появиться на Земле вскоре после ее образования
Фитнес-тренер рассказала, что занятия на эллипсоиде запрещены при болезнях сердца
Фильм "Сто лет тому вперёд" не оправдал ожиданий кинотеатров
Новак анонсировал новый нацпроект по развитию экономики России
Более 60 человек погибло в Таиланде из-за рекордной жары
The Associated Press: мощная магнитная буря не нанесла вреда инфраструктуре
В США объяснили применение истребителя Super Hornet
Рецепт блюда средиземноморской кухни: жареная курица с киноа
Семь рекомендаций дерматолога по уходу за жирной кожей в летний период
Почему стоит посадить анафалис
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников