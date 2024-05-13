Обед со звездой "Мишлен": какие последствия ждут кошку, отведавшую отборную горстку мух

Ветеринары рассказали, можно ли кошкам ловить мух

1:10 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Домашние кошки имеют меньше развлечений, чем может представляться их хозяевам, и даже склонны к скуке.

Фото: flickr.com by yeowatzup is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Иногда кошки начинают охотиться на мух. Давайте разберемся, почему это происходит и может ли такое занятие навредить животному.

Почему кошка ловит мухи?

Специалисты всегда подчеркивали, что кошки остаются хищниками по своей сути, несмотря на длительное одомашнивание.

Ловля мух не зависит от того, сыта кошка или голодна. Это скорее способ развлечения и возможность проявить инстинкты охотника.

Вредны ли мухи для кошек?

После уничтожения мухи кошки часто съедают свою жертву. Мухи могут быть переносчиками инфекций и внутренних паразитов, что потенциально может вызвать проблемы со здоровьем и пищеварением у питомца.

Однако реальная угроза возникает, если кошка съест значительное количество мух.

Кроме того, стоит учитывать, что такое занятие может привести к несчастным случаям, например, к падению из окна в отсутствие москитной сетки, что представляет собой серьезную опасность.