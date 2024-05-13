Обед со звездой "Мишлен": какие последствия ждут кошку, отведавшую отборную горстку мух

Домашние кошки имеют меньше развлечений, чем может представляться их хозяевам, и даже склонны к скуке.
Иногда кошки начинают охотиться на мух. Давайте разберемся, почему это происходит и может ли такое занятие навредить животному.
Специалисты всегда подчеркивали, что кошки остаются хищниками по своей сути, несмотря на длительное одомашнивание.
Ловля мух не зависит от того, сыта кошка или голодна. Это скорее способ развлечения и возможность проявить инстинкты охотника.
После уничтожения мухи кошки часто съедают свою жертву. Мухи могут быть переносчиками инфекций и внутренних паразитов, что потенциально может вызвать проблемы со здоровьем и пищеварением у питомца.
Однако реальная угроза возникает, если кошка съест значительное количество мух.
Кроме того, стоит учитывать, что такое занятие может привести к несчастным случаям, например, к падению из окна в отсутствие москитной сетки, что представляет собой серьезную опасность.
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