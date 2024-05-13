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Топ самых живописных озер и рек России: лучшие направления для путешествий в 2024 году

Байкал занял первое место в рейтинге самых живописных озер и рек России

1:46
Туризм

В новом исследовании, проведенном российским агентством Tutu среди путешественников, были выявлены самые живописные озера и реки России. В опросе участвовали более 3000 человек.

Байкал занял первое место в рейтинге самых живописных озер и рек России
Фото: Собственная работа by Discoverynn is licensed under Attribution-Share Alike 4.0.

Исследование показало, что на первом месте по красоте оказалось озеро Байкал, за которое проголосовали 27% опрошенных. Байкал — это не только самое глубокое озеро в мире, но и место с богатой флорой и фауной. Туристы могут насладиться здесь зимними пейзажами, покататься на моторных лодках, посетить сибирскую баню и совершить пешие туры по окрестностям.

Следующим в списке стало Ладожское озеро в Карелии, окруженное национальным парком "Ладожские шхеры", получившее 13% голосов. Этот архипелаг из скалистых островов привлекает любителей природы своей красотой.

Третье место заняла река Катунь в Республике Алтай с 8% голосов, известная своими возможностями для рафтинга и сплавов на плотах, а также тихими прогулками по берегу.

Волга, известная как самая большая река России, также набрала 8% и заняла четвертое место. Это место популярно среди любителей круизов и путешествий по реке.

Топ десяти также включил Телецкое озеро (6%), Голубые озера (4%), Онежское озеро (4%), Енисей (4%), Дон (3%) и Амур (3%).

Этот опрос подчеркнул, что красота природы и возможности для активного отдыха играют важную роль в выборе туристических направлений среди россиян. Важными факторами являются также удобство подъезда и наличие инфраструктуры для путешественников.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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