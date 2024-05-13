Добиваемся 100% завязи клубники даже в холод, жару и засуху" вот чем нужно опрыснуть кусты

Как обеспечить урожай клубники после заморозков

1:21 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Неделя оказалась непростой для огородников из-за неблагоприятных погодных условий, особенно для ранних и среднеранних сортов клубники, которые уже начали цвести.

Фото: commons.wikimedia.org by Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Почему листья клубники становятся жёлтыми после цветения и как с этим справиться? Если сердцевина у вашей клубники не замёрзла и не почернела, это ещё не означает, что ягоды будут хорошо завязываться. Чаще всего причиной являются неблагоприятные условия во время цветения.

Однако существуют и другие причины, препятствующие хорошему завязыванию ягод:

высокая температура воздуха (более +35 градусов);

низкая температура воздуха и заморозки;

отсутствие насекомых для опыления кустов;

сильные и частые дожди;

засуха.

Отсутствие завязи может быть связано с недостаточным содержанием ауксинов, необходимых для образования ягоды из пыльцы. Поэтому рекомендуется опрыскивать кусты клубники соответствующими средствами, стимулирующими процесс образования ягод.

Среди стимуляторов образования плодов можно выделить следующие: борная кислота, "Маг-Бор", "Завязь", "Партенокарпин". Эти препараты способствуют образованию ягод на клубничных кустах и увеличивают урожайность.