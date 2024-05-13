Прорыв в геологии: древние континенты могли появиться на миллиарды лет раньше, чем мы думали

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Пресная вода и континенты могли появиться на Земле вскоре после ее образования

2:04
Наука

Новые исследования предполагают, что первые земные континенты могли появиться из первобытных океанов нашей планеты значительно ранее, чем предполагалось ранее — примерно через шестьсот миллионов лет после её формирования.

Пресная вода и континенты могли появиться на Земле вскоре после ее образования
Фото: flickr.com by NASA is licensed under National Aeronautics and Space Administration

Учёные обнаружили в кристаллах циркона из района Джек-Хиллз в Западной Австралии следы пресной воды, что свидетельствует о возможном существовании земель в той местности. Это предполагает наличие суши, необходимой для сбора осадков в пресную воду.

Результаты исследования были представлены на конференции Европейского союза геонаук в апреле 2024 года.

Структура Земли в её ранние годы, начиная с образования планеты 4,6 миллиарда лет назад как вулканической сферы магмы и до Гадейского эона, до сих пор во многом остаётся тайной для учёных. Существует предположение, что первичные океаны могли покрывать Землю уже 4,4 миллиарда лет назад, что совпадает с возрастом найденных цирконов.

Источник воды до сих пор неизвестен — возможно, она была частью изначального состава планеты или поступила в результате астероидных ударов.

Учёные также предполагают, что пресная вода могла собираться в местах континентальной коры благодаря уже существующему гидрологическому циклу, который включает испарение и осадки.

Данные о лёгких изотопах кислорода в цирконах из Джек-Хиллз подтверждают их образование при взаимодействии магмы с пресной водой, что отличается от условий образования цирконов в морской воде.

Цирконы, изученные учёными, демонстрируют их долговечность и полезность для изучения истории Земли. Некоторые из анализируемых образцов датируются 3,4 и даже 4 миллиардами лет назад, что предоставляет уникальные данные о формировании земной коры и континентальных плит.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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