Прорыв в геологии: древние континенты могли появиться на миллиарды лет раньше, чем мы думали

Новые исследования предполагают, что первые земные континенты могли появиться из первобытных океанов нашей планеты значительно ранее, чем предполагалось ранее — примерно через шестьсот миллионов лет после её формирования.
Учёные обнаружили в кристаллах циркона из района Джек-Хиллз в Западной Австралии следы пресной воды, что свидетельствует о возможном существовании земель в той местности. Это предполагает наличие суши, необходимой для сбора осадков в пресную воду.
Результаты исследования были представлены на конференции Европейского союза геонаук в апреле 2024 года.
Структура Земли в её ранние годы, начиная с образования планеты 4,6 миллиарда лет назад как вулканической сферы магмы и до Гадейского эона, до сих пор во многом остаётся тайной для учёных. Существует предположение, что первичные океаны могли покрывать Землю уже 4,4 миллиарда лет назад, что совпадает с возрастом найденных цирконов.
Источник воды до сих пор неизвестен — возможно, она была частью изначального состава планеты или поступила в результате астероидных ударов.
Учёные также предполагают, что пресная вода могла собираться в местах континентальной коры благодаря уже существующему гидрологическому циклу, который включает испарение и осадки.
Данные о лёгких изотопах кислорода в цирконах из Джек-Хиллз подтверждают их образование при взаимодействии магмы с пресной водой, что отличается от условий образования цирконов в морской воде.
Цирконы, изученные учёными, демонстрируют их долговечность и полезность для изучения истории Земли. Некоторые из анализируемых образцов датируются 3,4 и даже 4 миллиардами лет назад, что предоставляет уникальные данные о формировании земной коры и континентальных плит.
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