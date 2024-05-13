Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Владелец кузовного автосервиса рассказал, как водители "убивают" машину антикором
Ветеринары рассказали о важности клетчатки для собак
Фитнес-тренер рассказала, в каком случае кардиотренировки не помогут достичь цели
Доктор Павлова: замороженный домашний хлеб станет более полезным
Как добиться того, чтобы кузов автомобиля заблестел
Ветеринары рассказали, можно ли кошкам ловить мух
На сцене Театра Эстрады LA`ТЕАТР представят комедию "Две дамочки в сторону севера"
Байкал занял первое место в рейтинге самых живописных озер и рек России
Как обеспечить урожай клубники после заморозков
Почему сарафаны стали тесны: разбираемся с причинами лишнего веса

Как определить причины лишнего веса

1:52
Моя семья » Красота и стиль

Весна уже здесь, и время раскрывать летний гардероб, но что делать, если платье или брюки стали вдруг тесны? После зимы неудивительно, что лишние килограммы могли незаметно набраться. Однако, помимо внешнего вида, излишний вес может повлиять на здоровье и самочувствие.

Как определить причины лишнего веса
Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Лишний вес, особенно в области живота и складках, не только портит фигуру, но и может привести к проблемам со здоровьем, таким как ограниченность движений, одышка, повышенная нагрузка на суставы и сердечно-сосудистую систему, а также ухудшение самооценки. Важно понимать, что причины лишнего веса часто связаны не только с генетикой или гормонами, но и с образом жизни и мышления.

Главные факторы появления лишнего веса:

  • Недостаток воды: недостаток воды может нарушить обмен веществ на клеточном уровне, приводя к задержке жидкости и скапливанию токсинов. Вода играет ключевую роль в поддержании нормальной жизнедеятельности клеток и удалении отходов из организма.
  • Плохая работа митохондрий: митохондрии — это клеточные органеллы, ответственные за выработку энергии. Недостаточная физическая активность или нарушение работы митохондрий могут привести к отложению питательных веществ в жировые депо, что способствует набору лишнего веса.
  • Повышенный уровень стресса: стресс вызывает выделение гормона кортизола, что может привести к увеличению аппетита, нарушению обмена веществ и отложению жировой ткани, особенно в области живота.

Чтобы избавиться от лишнего веса, важно принять ситуацию под контроль и внести изменения в образ жизни и мышления. Активный образ жизни, здоровое питание и стрессоустойчивость помогут достичь желаемых результатов.


Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Стало известно о купленной победе певицы Севиль на шоу "Маска"

Победительницей пятого сезона проекта стала молодая певица Севиль.

Продюсер Дворцов высказался о победе Севиль в "Маске": "Кто-то забашлял"
Как правильно полить арбузы
Поливаем арбузы правильно: вот как это важно сделать, чтобы не получить безвкусные ягоды
Избавляемся от сорняков в саду: вот как удалить нежелательные растения
В Германии китайские автомобили начали плесневеть
Десять стран Европы отказываются говорить о "гарантиях безопасности" с Украиной Любовь Степушова Пропиаренная Зеленским линия обороны в Харькове не существует Дмитрий Плотников
Ученые не способны измерить глубину Таам Джа
Сбежавший из России иноагент Макс Покровский высказался про молчание солиста "Мумий Тролля" Илью Лагутенко
"Ни мальчик, ни девочка": 24-летний победитель "Евровидения-2024" из Швейцарии разбил свой приз сразу после вручения
"Ни мальчик, ни девочка": 24-летний победитель "Евровидения-2024" из Швейцарии разбил свой приз сразу после вручения
Последние материалы
Пресная вода и континенты могли появиться на Земле вскоре после ее образования
Фитнес-тренер рассказала, что занятия на эллипсоиде запрещены при болезнях сердца
Фильм "Сто лет тому вперёд" не оправдал ожиданий кинотеатров
Новак анонсировал новый нацпроект по развитию экономики России
Более 60 человек погибло в Таиланде из-за рекордной жары
The Associated Press: мощная магнитная буря не нанесла вреда инфраструктуре
В США объяснили применение истребителя Super Hornet
Рецепт блюда средиземноморской кухни: жареная курица с киноа
Семь рекомендаций дерматолога по уходу за жирной кожей в летний период
Почему стоит посадить анафалис
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников