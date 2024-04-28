Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперт Дайнеко дала советы для выгодных покупок на маркетплейсах
Посадите на участке фуксию
Путешественник Павел Краузе поделится советами по безопасному автостопу для новичков
Как приготовить лимонад с яблочным уксусом
Как воздействует кофе на здоровье и внешний вид
Стас Михайлов назвал Пугачеву великим человеком
Чемпион ОИ Авербух раскрыл расценки на постановку у него программ
Самая дорогая квартира в дореволюционном доме Москвы стоит 950 млн
Когда категорически запрещено стоять под зеленую стрелку на светофоре
Нутрициолог рассказала, что кофе с молоком можно считать десертом

Нутрициолог Хлопова: не стоит употреблять пирожные вместе с кофе с молоком

1:12
Здоровье

Многие люди обожают кофе с молоком, который, кажется, не приносит никакого вреда здоровью. Однако нутрициолог Юлия Хлопова объясняет, что есть некоторые нюансы, особенно важные для тех, кто следит за фигурой, о которых она рассказала Life. ru.

Нутрициолог Хлопова: не стоит употреблять пирожные вместе с кофе с молоком
Фото: commons.wikimedia.org by Sofiya Levchenko sofelini is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"Молоко содержит лактозу — это сложный полисахарид, распадающийся до простых сахаров при смешивании с кофе. Употребляя кофе с молоком, его полезность снижается, и получается, что вы пьёте десерт, а если ещё заедаете пирожным и добавляете сиропы — то тут о пользе точно ничего нельзя сказать", — поделилась Юлия Хлопова.

Подобно обычному молоку, альтернативные виды молока содержат сахар, добавляемый производителями. Нутрициолог Хлопова советует наслаждаться кофе с молоком, помня о его десертном характере, и рекомендует отказаться от сиропов в напитке, а также сократить потребление дополнительных сладостей. Для тех, кто обращает внимание на свою фигуру, нутрициолог отмечает, что употребление кофе с молоком может вызвать отёчность и затруднить достижение рельефного тела.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Чижикова Марина
Гастроэнтеролог, иммунолог
Специалист Гончар Виктор
Ведущий специалист
Специалист Коробко Михаил
Протезирование зубов в полном объеме, протезирование на имплантатах, эстетическое протезирование, протезирование съёмными протезами.
Обсудить
Популярное
Бузова открыла двери своего роскошного "замка" после трех лет ремонта

Ольга Бузова, известная певица и телеведущая, объявила о завершении ремонта в своем жилище, которое она называет "замком".

Ольга Бузова радуется завершению ремонта в своем "замке"
Как удалить пень с участка
Без выкорчёвывания: вот какой метод поможет удалить пень с участка
NetEase: Китай устроил сюрприз с госдолгом США
Как бороться с интенсивным потоотделением без дезодорантов
Украинская армия бездарно и сражалась за Очеретино Дмитрий Плотников Президент Украины Зеленский — ещё "больной" или уже "мёртвый человек Европы"? Андрей Николаев Слова Лукашенко об угрозе НАТО заставили вспомнить начало СВО на Украине Любовь Степушова
Горбуша, запечённая в духовке: готовим её сочной и аппетитной безо всякого майонеза
Как определить кислотность почвы по сорнякам
Знали ли вы, что этот сорняк настолько полезен? Используйте корень одуванчика для лечения и детокса
Знали ли вы, что этот сорняк настолько полезен? Используйте корень одуванчика для лечения и детокса
Последние материалы
Эксперт Дайнеко дала советы для выгодных покупок на маркетплейсах
Посадите на участке фуксию
Путешественник Павел Краузе поделится советами по безопасному автостопу для новичков
Как приготовить лимонад с яблочным уксусом
Как воздействует кофе на здоровье и внешний вид
Стас Михайлов назвал Пугачеву великим человеком
Чемпион ОИ Авербух раскрыл расценки на постановку у него программ
Самая дорогая квартира в дореволюционном доме Москвы стоит 950 млн
Нутрициолог Хлопова: не стоит употреблять пирожные вместе с кофе с молоком
Когда категорически запрещено стоять под зеленую стрелку на светофоре
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников