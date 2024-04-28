Нутрициолог рассказала, что кофе с молоком можно считать десертом

Нутрициолог Хлопова: не стоит употреблять пирожные вместе с кофе с молоком

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие люди обожают кофе с молоком, который, кажется, не приносит никакого вреда здоровью. Однако нутрициолог Юлия Хлопова объясняет, что есть некоторые нюансы, особенно важные для тех, кто следит за фигурой, о которых она рассказала Life. ru.

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"Молоко содержит лактозу — это сложный полисахарид, распадающийся до простых сахаров при смешивании с кофе. Употребляя кофе с молоком, его полезность снижается, и получается, что вы пьёте десерт, а если ещё заедаете пирожным и добавляете сиропы — то тут о пользе точно ничего нельзя сказать", — поделилась Юлия Хлопова.

Подобно обычному молоку, альтернативные виды молока содержат сахар, добавляемый производителями. Нутрициолог Хлопова советует наслаждаться кофе с молоком, помня о его десертном характере, и рекомендует отказаться от сиропов в напитке, а также сократить потребление дополнительных сладостей. Для тех, кто обращает внимание на свою фигуру, нутрициолог отмечает, что употребление кофе с молоком может вызвать отёчность и затруднить достижение рельефного тела.