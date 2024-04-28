Вы всегда так делали, но это нарушение: почему нельзя ждать "основного зеленого" в этой полосе

Когда категорически запрещено стоять под зеленую стрелку на светофоре

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Многие водители не учитывают важный аспект, когда ждут "основного зеленого" в полосе с указанием на поворот. В интервью для портала njcar.ru представитель ГИБДД объяснил, что в определенных ситуациях категорически запрещается останавливаться под зеленую стрелку.

Фото: Wikipedia by Богдан Митронов-Слободской is licensed under CC BY 3.0

В России это может казаться привычным, но согласно международным нормам, такое действие считается нарушением, поскольку российские правила не полностью соответствуют международным стандартам.

Некоторые автомобилисты останавливаются на светофоре в полосе, предназначенной для движения прямо или на право, и ждут появления основного зеленого сигнала, игнорируя, что за ними скапливаются автомобили, желающие повернуть.

Если перед перекрестком установлен знак "движение направо" в правой полосе и на самом перекрестке есть белая стрелка на дорожной разметке, водитель в этой полосе, ожидающий зеленого сигнала для движения прямо, рискует получить штраф в размере 500 рублей за нарушение правил дорожной разметки и знаков, согласно статье 12.16 КоАП.

В случае отсутствия разметки и знаков, или если они позволяют двигаться как прямо, так и направо, действующие ПДД позволяют водителям останавливаться в ожидании зеленого сигнала. Тем не менее, такое поведение считается нарушением в странах, принимающих Венскую конвенцию о дорожных знаках и сигналах. Несмотря на то, что Россия подписала эту конвенцию, соответствующие изменения в ПДД внесены не были.