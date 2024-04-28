Илья Аверхул рассказал, в какие суммы обойдётся поставить у него программу

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Чемпион ОИ Авербух раскрыл расценки на постановку у него программ

1:04
Спорт

Мастер искусства хореографии и олимпийский призёр по танцам на льду Илья Авербух поделился информацией о ценах на постановки программ у себя.

Чемпион ОИ Авербух раскрыл расценки на постановку у него программ
Фото: commons.wikimedia.org by SKas is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Хореограф отметил, что работает исключительно в соответствии с установленными Федерацией фигурного катания России тарифами.

"В среднем варьируется от 120 до 180 тысяч рублей постановка. Короткая программа, ритм-танец — 120-150, произвольная — 150-200", — рассказал Авербух в эфире YouTube-канала "Каток".

Илья Авербух ранее также объявил о планируемом сотрудничестве с Петром Гуменником, призером чемпионатов России и победителем финала Гран-при России 2023.

В настоящий момент Гуменник тренируется под руководством Вероники Дайнеко, но с нового сезона он будет работать с Ильей Авербухом. Ранее Гуменник обучался у Алексея Мишина, но сделал выбор в пользу сотрудничества с Авербухом.

Илья Авербух: Олимпиада-2002, возвращение Линичук, женское катание — минное поле | Прокат Show #11
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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