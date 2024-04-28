Илья Аверхул рассказал, в какие суммы обойдётся поставить у него программу

Мастер искусства хореографии и олимпийский призёр по танцам на льду Илья Авербух поделился информацией о ценах на постановки программ у себя.
Хореограф отметил, что работает исключительно в соответствии с установленными Федерацией фигурного катания России тарифами.
"В среднем варьируется от 120 до 180 тысяч рублей постановка. Короткая программа, ритм-танец — 120-150, произвольная — 150-200", — рассказал Авербух в эфире YouTube-канала "Каток".
Илья Авербух ранее также объявил о планируемом сотрудничестве с Петром Гуменником, призером чемпионатов России и победителем финала Гран-при России 2023.
В настоящий момент Гуменник тренируется под руководством Вероники Дайнеко, но с нового сезона он будет работать с Ильей Авербухом. Ранее Гуменник обучался у Алексея Мишина, но сделал выбор в пользу сотрудничества с Авербухом.
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