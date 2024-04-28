Это растение восхищает своими колокольчикообразными бутонами

Посадите на участке фуксию

1:24 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Фуксия, известная также как "балеринка" или "цыганские серёжки", вызывает восхищение своими колокольчикообразными бутонами. Это растение, принадлежащее к семейству Кипрейных, имеет около 100 видов с цветами разнообразной формы и окраски — от белого до красного и фиолетового, включая простые и махровые.

Фото: commons.wikimedia.org by Nicolas Ramirez is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Фуксия предпочитает затенение и не переносит прямые солнечные лучи, поэтому для нее подходят окна с востока или запада. Важно, чтобы растение получало свет не менее 12 часов в день. Летом его можно выносить на улицу, чтобы украсить двор, беседку или террасу.

При выращивании фуксии дома важно избегать постоянного перемещения, что может негативно сказаться на ее росте и цветении. В теплую погоду фуксию поливают раз в 3 дня или чаще в сухую погоду, а после цветения переходят на полив раз в неделю. Опрыскивание растения пару-тройку раз в неделю также положительно влияет на его состояние.

Фуксия требует почвы с хорошим дренажем и регулярного подкорма минеральными удобрениями каждую неделю после месяца с момента весенней пересадки. Обрезка стеблей на уровне 4 или 5 листа помогает стимулировать рост и создает эстетичную форму.