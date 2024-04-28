Михайлов поделился, почему считает Пугачеву великой

Стас Михайлов назвал Пугачеву великим человеком

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Стас Михайлов, в кулуарах своего юбилейного концерта "55", поделился своими мыслями с журналистами, высказав мнение о творчестве Аллы Пугачевой.

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По его словам, Пугачева — великий человек, внесший значительный вклад в отечественную музыкальную культуру, и ее личная жизнь — это ее собственный выбор. В отношении своей карьеры Михайлов отметил, что уходить с эстрады нужно вовремя и достойно, не прибегая к самообману и не удерживаясь за прошлое.

Он отметил, что если его голос устает и он не сможет петь, то нет смысла стоять на сцене, и вместо этого нужно найти в себе силы и принять решение благодарно и честно.