Михайлов поделился, почему считает Пугачеву великой

Стас Михайлов, в кулуарах своего юбилейного концерта "55", поделился своими мыслями с журналистами, высказав мнение о творчестве Аллы Пугачевой.
По его словам, Пугачева — великий человек, внесший значительный вклад в отечественную музыкальную культуру, и ее личная жизнь — это ее собственный выбор. В отношении своей карьеры Михайлов отметил, что уходить с эстрады нужно вовремя и достойно, не прибегая к самообману и не удерживаясь за прошлое.
Он отметил, что если его голос устает и он не сможет петь, то нет смысла стоять на сцене, и вместо этого нужно найти в себе силы и принять решение благодарно и честно.
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