Эти поломки будут у автомобилей, у которых не промывают систему охлаждения

Автоэксперт Стрельбицкий рассказал, как часто надо менять антифриз

1:06 Your browser does not support the audio element. Авто

Руководитель департамента механического ремонта "Авилон Kia" Вадим Стрельбицкий подчеркнул необходимость тщательной промывки контура охлаждения двигателя при замене антифриза, указывая на риск накопления различных отложений, которые могут привести к выходу системы из строя.

Фото: Wikipedia by fir0002 is licensed under CC BY 2.0

Стрельбицкий объяснил, что в старом антифризе могут скапливаться накипь, ржавчина и другие отложения, которые способны закупорить систему и вызвать её поломку. Кроме того, увеличение вязкости антифриза может негативно сказаться на работе водяного насоса, доводя до его разрушения.

Он также отметил, что для предотвращения нештатных поломок необходимо промывать систему охлаждения каждые 50-100 тысяч километров или раз в 2-3 года.

Стрельбицкий добавил, что в случаях интенсивной эксплуатации автомобиля, например, при частом буксировании прицепов или коротких поездках в сложных условиях, требуется более частая замена антифриза и промывка системы охлаждения.