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Скрытая угроза: стресс во время беременности может снизить интеллект вашего сына — новое исследование

Ученые нашли связь между стрессом во время беременности и интеллектом ребенка

1:01
Наука

В недавнем исследовании, результаты которого были представлены на 26-м Европейском конгрессе эндокринологов в Стокгольме, ученые обнаружили, что высокий уровень гормона стресса у беременных в третьем триместре может негативно влиять на интеллектуальные способности их сыновей.

Ученые нашли связь между стрессом во время беременности и интеллектом ребенка
Фото: flickr.com by Thomas Pompernigg is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Оказалось, что влияние стрессового гормона на интеллект различается у мальчиков и девочек. В то время как у мальчиков обнаружена отрицательная связь между уровнем кортизола и их IQ, у девочек такой связи не наблюдается. Более того, более высокие уровни этого гормона у матерей могли даже способствовать улучшению умственных способностей у дочерей.

Доктор Фенгер Драйер подчеркнул, что результаты исследования показали, что девочки могут быть защищены действием плацентарного фермента 11β-HSD2, в то время как мальчики более уязвимы к воздействию материнского кортизола во время беременности.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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