Невролог рассказал, как наладить режим сна после праздников или периода отдыха

Многие люди страдают от нарушения режима сна после праздников.
Чтобы восстановить нормальный сон, следует придерживаться нескольких правил. Важно засыпать в комнате с прохладной температурой около 15-19 градусов и поддерживать влажность воздуха на уровне 50-60%. Эти советы предоставил невролог из медицинской компании СберЗдоровье Максим Панков.
Невролог объяснил, что для восстановления режима сна нужно постепенно сдвигать время засыпания и пробуждения на 15-30 минут каждый день, чтобы достичь нужного режима с разницей в пробуждении не больше 2 часов между будними и выходными днями.
Эксперт также подчеркнул, что взрослым нужно спать не менее 7-8 часов в день.
Дневного сна лучше избегать, чтобы не испытывать проблем со засыпанием вечером, уточняет Газета.Ru.
"Рекомендуется находиться в кровати, только когда собираетесь спать — это позволит мозгу закрепить ассоциацию с засыпанием. Также важно сбалансированно питаться и регулярно заниматься умеренной физической активностью", — объяснил Панков.
Кроме этого, важно обеспечить тишину и полную темноту во время сна, а также создать комфортные условия для сна. Также следует избегать кофеина и алкоголя, особенно после полудня.
Если попытки самостоятельно восстановить нормальный режим сна не увенчались успехом в течение 1-2 недель, рекомендуется обратиться к специалисту.
Нарушение режима сна может привести к бессоннице, проблемам с работой и отдыхом, а также способствовать развитию заболеваний желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы. Кроме того, недостаток сна негативно влияет на концентрацию, память и может вызвать подавленное настроение, тревогу и депрессию.
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