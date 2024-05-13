Невролог рассказал, как наладить режим сна после праздников или периода отдыха

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Невролог Панков посоветовал высыпаться после праздников и обойтись без дневного сна

1:59
Здоровье

Многие люди страдают от нарушения режима сна после праздников.

Невролог Панков посоветовал высыпаться после праздников и обойтись без дневного сна
Фото: PxHere is licensed under CC0

Чтобы восстановить нормальный сон, следует придерживаться нескольких правил. Важно засыпать в комнате с прохладной температурой около 15-19 градусов и поддерживать влажность воздуха на уровне 50-60%. Эти советы предоставил невролог из медицинской компании СберЗдоровье Максим Панков.

Невролог объяснил, что для восстановления режима сна нужно постепенно сдвигать время засыпания и пробуждения на 15-30 минут каждый день, чтобы достичь нужного режима с разницей в пробуждении не больше 2 часов между будними и выходными днями.

Эксперт также подчеркнул, что взрослым нужно спать не менее 7-8 часов в день.

Дневного сна лучше избегать, чтобы не испытывать проблем со засыпанием вечером, уточняет Газета.Ru.

"Рекомендуется находиться в кровати, только когда собираетесь спать — это позволит мозгу закрепить ассоциацию с засыпанием. Также важно сбалансированно питаться и регулярно заниматься умеренной физической активностью", — объяснил Панков.

Кроме этого, важно обеспечить тишину и полную темноту во время сна, а также создать комфортные условия для сна. Также следует избегать кофеина и алкоголя, особенно после полудня.

Если попытки самостоятельно восстановить нормальный режим сна не увенчались успехом в течение 1-2 недель, рекомендуется обратиться к специалисту.

Нарушение режима сна может привести к бессоннице, проблемам с работой и отдыхом, а также способствовать развитию заболеваний желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы. Кроме того, недостаток сна негативно влияет на концентрацию, память и может вызвать подавленное настроение, тревогу и депрессию.

Как восстановить режим сна после праздников
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Сутулина Наталия
Специализируется на диагностике и лечении сосудистых заболеваний головного мозга, дегенеративно-дистрофических заболеваний опорно-двигательного аппарата, профилактикой и лечением головокружений, невралгий, атеросклероза, вегетососудистой дистании, головных болей и других заболеваний нервной системы
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