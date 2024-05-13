Певец Григорий Лепс поздравил дочь с 17-летием: "С днём рождения, Николь"

Певец Григорий Лепс поздравил дочь с днём рождения

1:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Григорий Лепс обратился к наследнице в день её рождения.

Фото: https://www.instagram.com/gvleps by Инстаграм Григория Лепса is licensed under public doman

Григорий Лепс опубликовал в "Инстаграме"* фото с дочерью Николь, которой исполнилось 17 лет.

"С днём рождения, Николь", — написал певец под снимком с наследницей.

Лепс дал ссылку на страницу девушки в "Инстаграм". В своём профиле Николь призналась, что не верит в то, что ей через год будет уже 18 лет.

"В душе я ещё маленький ребёнок, который только начинает узнавать жизнь и ещё не знает, как через несколько лет обернётся его судьба", — написала именинница.

У Григория Лепса — четверо детей: 39-летняя дочь Инга от первого брака, дочь Ева (род. 23 февраля 2002), Дочь Николь (род. 12 мая 2007), сын Иван (Вано) (род. 6 мая 2010).

Ранее Лепс поздравил сына с днём рождения.

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