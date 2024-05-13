Певец Григорий Лепс поздравил дочь с 17-летием: "С днём рождения, Николь"

Певец Григорий Лепс обратился к наследнице в день её рождения.
Григорий Лепс опубликовал в "Инстаграме"* фото с дочерью Николь, которой исполнилось 17 лет.
"С днём рождения, Николь", — написал певец под снимком с наследницей.
Лепс дал ссылку на страницу девушки в "Инстаграм". В своём профиле Николь призналась, что не верит в то, что ей через год будет уже 18 лет.
"В душе я ещё маленький ребёнок, который только начинает узнавать жизнь и ещё не знает, как через несколько лет обернётся его судьба", — написала именинница.
У Григория Лепса — четверо детей: 39-летняя дочь Инга от первого брака, дочь Ева (род. 23 февраля 2002), Дочь Николь (род. 12 мая 2007), сын Иван (Вано) (род. 6 мая 2010).
Ранее Лепс поздравил сына с днём рождения.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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