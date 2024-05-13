Купить целый остров теперь можно в Эстонии: на продажу выставили землю в Балтийском море

В Эстонии выставлен на продажу остров Хоралайд, расположенный в Балтийском море, сообщает EADaily.
Остров, площадью примерно 20 гектаров, выставлен на аукцион с начальной ценой в два евро за квадратный метр. Хоралайд является необитаемым и доступен для застройки, что открывает потенциал для домового строительства.
Особенностью Хоралайда является его доступность: благодаря небольшой глубине моря вокруг острова, до него можно добраться пешком с ближайших островов, что добавляет удобства для потенциальных покупателей и посетителей.
Аукцион по продаже острова намечен на 20 мая, и это предоставляет уникальную возможность приобрести собственный остров в одном из живописных уголков Европы.
Победительницей пятого сезона проекта стала молодая певица Севиль.