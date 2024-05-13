Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Агроном рассказал, что метод прозеленения клубней поможет увеличить урожай картошки
Тост с авокадо: питательный завтрак
Фитнес-тренер рассказал, помогают ли упражнения на пресс уменьшить талию
Как предотвратить возвращение лишних килограммов
Россиянам запретят выезд из страны из-за незаконной перепланировки
Процессы в бассейнах магмы указывают на близость вулканического взрыва
РСА: увеличение выплат по ОСАГО может активизировать деятельность мошенников
Арарат Кещан заявил, что актёров сериала "Универ. 13 лет спустя" не кормили
Россиянам рассказали, где найти деньги на ипотеку
Никогда не оставляю эти плодовые кустарники и деревья: рассказываем, с какими нужно прощаться в саду

От каких растений следует избавиться в саду

1:56
Садоводство » Советы

Каждому садоводу рано или поздно приходится прощаться со своими плодовыми растениями, которые перестают приносить урожай. Хотя удаление их с участка может вызывать ностальгию, необходимость этой процедуры неизбежна. Культурные растения имеют свой собственный жизненный цикл, и рано или поздно их приходится вырезать. Вот несколько причин, по которым следует провести эту процедуру без отлагательств:

От каких растений следует избавиться в саду
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Плодовые кусты могут перестать приносить урожай даже после многих лет плодоношения. Независимо от усилий садовода, они могут исчерпать свой потенциал и перестать давать плоды.

Растения подвержены различным болезням и нападению вредителей. Чтобы предотвратить распространение инфекций, больные экземпляры следует удалить. Некоторые болезни, такие как вирусные инфекции, не поддаются лечению, поэтому важно оперативно избавляться от пораженных растений.

Не все растения могут процветать на данном участке из-за особенностей почвы, освещения, или климатических условий. Если растение чахнет и не развивается, несмотря на усилия садовода, его лучше удалить и заменить более подходящими культурами.

Некоторые растения могут привлекать вредителей, что может негативно сказаться на всем саде. Удаление таких растений может помочь предотвратить массовое заражение.

Если рядом с основными растениями появляется молодая поросль, это может ухудшить общий вид сада и лишить основные культуры питательных веществ.

Удаление неплодоносных, больных, несовместимых с условиями роста растений поможет саду сохранить его здоровье и привлекательность. Лучше заранее заменить старые растения молодыми и здоровыми, чем потом пытаться лечить уже больные и подверженные заражению культуры.

ОСНОВНЫЕ ВРЕДИТЕЛИ САДА И ОГОРОДА. Знай врага в лицо!
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Стало известно о купленной победе певицы Севиль на шоу "Маска"

Победительницей пятого сезона проекта стала молодая певица Севиль.

Продюсер Дворцов высказался о победе Севиль в "Маске": "Кто-то забашлял"
Как правильно полить арбузы
Поливаем арбузы правильно: вот как это важно сделать, чтобы не получить безвкусные ягоды
Избавляемся от сорняков в саду: вот как удалить нежелательные растения
В Германии китайские автомобили начали плесневеть
Офис Зеленского приказал главкому Сырскому срочно остановить русских Дмитрий Плотников Десять стран Европы отказываются говорить о "гарантиях безопасности" с Украиной Любовь Степушова
Ученые не способны измерить глубину Таам Джа
Разгоняем лимфу: секретные техники выполнения вибрационных прыжков от Микулина
Не только для "автоматов": секретные режимы вашего авто, о которых вы не знали
Не только для "автоматов": секретные режимы вашего авто, о которых вы не знали
Последние материалы
Тост с авокадо: питательный завтрак
Фитнес-тренер рассказал, помогают ли упражнения на пресс уменьшить талию
Как предотвратить возвращение лишних килограммов
Россиянам запретят выезд из страны из-за незаконной перепланировки
Процессы в бассейнах магмы указывают на близость вулканического взрыва
РСА: увеличение выплат по ОСАГО может активизировать деятельность мошенников
Арарат Кещан заявил, что актёров сериала "Универ. 13 лет спустя" не кормили
Россиянам рассказали, где найти деньги на ипотеку
Сириец попытался тайно вывезти из России образы Христа для друга
Московские новостройки стали дешевле на 1 процент в апреле
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников