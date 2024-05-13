Никогда не оставляю эти плодовые кустарники и деревья: рассказываем, с какими нужно прощаться в саду

От каких растений следует избавиться в саду

1:56 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Каждому садоводу рано или поздно приходится прощаться со своими плодовыми растениями, которые перестают приносить урожай. Хотя удаление их с участка может вызывать ностальгию, необходимость этой процедуры неизбежна. Культурные растения имеют свой собственный жизненный цикл, и рано или поздно их приходится вырезать. Вот несколько причин, по которым следует провести эту процедуру без отлагательств:

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Плодовые кусты могут перестать приносить урожай даже после многих лет плодоношения. Независимо от усилий садовода, они могут исчерпать свой потенциал и перестать давать плоды.

Растения подвержены различным болезням и нападению вредителей. Чтобы предотвратить распространение инфекций, больные экземпляры следует удалить. Некоторые болезни, такие как вирусные инфекции, не поддаются лечению, поэтому важно оперативно избавляться от пораженных растений.

Не все растения могут процветать на данном участке из-за особенностей почвы, освещения, или климатических условий. Если растение чахнет и не развивается, несмотря на усилия садовода, его лучше удалить и заменить более подходящими культурами.

Некоторые растения могут привлекать вредителей, что может негативно сказаться на всем саде. Удаление таких растений может помочь предотвратить массовое заражение.

Если рядом с основными растениями появляется молодая поросль, это может ухудшить общий вид сада и лишить основные культуры питательных веществ.

Удаление неплодоносных, больных, несовместимых с условиями роста растений поможет саду сохранить его здоровье и привлекательность. Лучше заранее заменить старые растения молодыми и здоровыми, чем потом пытаться лечить уже больные и подверженные заражению культуры.