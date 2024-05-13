Эксперты объяснили, почему после 40 лет сложнее избавиться от избыточного веса

Почему после 40 становится труднее сбросить вес: объяснение экспертов

1:06 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

С возрастом сбросить лишний вес становится все более сложной задачей. Если ранее достаточно было лишь желания и немного усилий, то после 40 лет привычные методы похудения уже не так эффективны. Теперь необходимо строго ограничивать себя в еде и уделять много времени тренировкам, чтобы хоть немного снизить объемы тела. Эксперты, поделившись своим мнением, пояснили, почему возникают такие трудности.

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Одной из причин сложности с похудением является естественное угасание биологических процессов организма. Это связано с тем, что до 25 лет тело находится на пике своей физической формы и развивается по экспоненте. Однако после этого возраста начинается постепенное снижение уровня гормонов и ферментов, которое составляет примерно 1-2% ежегодно. К 40 годам это приводит к минимальному снижению физиологических функций организма на уровне не менее 15%, как пояснил эксперт по похудению и здоровому образу жизни, Дмитрий Милевский.



