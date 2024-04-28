Квартира в дореволюционном здании на Пречистенке за 950 миллионов рублей

На рынке недвижимости Москвы выставлена к продаже квартира с самой высокой ценой среди старинных домов — 950 миллионов рублей, как сообщили эксперты из "Авито Недвижимость".
Этот пентхаус расположен в здании дореволюционной постройки на улице Пречистенка, которое ранее принадлежало купцу первой гильдии Половинкину. Квартира занимает три уровня и включает в себя пять комнат с общей площадью 633 квадратных метра. В интерьере предусмотрены несколько спален, кабинет-гостиная с дровяным камином, гостиная с куполом из стекла, спа-зона с массажным кабинетом и частная терраса.
Ольга Бузова, известная певица и телеведущая, объявила о завершении ремонта в своем жилище, которое она называет "замком".