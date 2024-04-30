Анна Семенович похвасталась похудением на один килограмм

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Анна Семенович скинула килограмм на фоне развившейся пневмонии

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Шоу-бизнес

Певица Анна Семенович в своем блоге сообщила, что уже идет на поправку после пневмонии. При этом за время болезни артистке удалось скинуть один лишний килограмм.

Анна Семенович скинула килограмм на фоне развившейся пневмонии
Фото: youtube.com by канал Рум Турист is licensed under public domain

Бывшая участница группы "Блестящие" призналась, что старается придерживаться правильного питания.

"Я уже практически поправилась. Не в плане веса, а, наоборот, постройнела во время болезни на 600 грамм. Горжусь собой, покажу вам результаты скоро", — поделилась певица.

26 апреля Семенович рассказала, что обратилась к врачу в Сочи из-за недомогания. На основе результатов КТ ей диагностировали пневмонию.

Ранее Кети Топурия показала фото с сыном в частном самолете.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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