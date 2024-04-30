Анна Семенович похвасталась похудением на один килограмм

Певица Анна Семенович в своем блоге сообщила, что уже идет на поправку после пневмонии. При этом за время болезни артистке удалось скинуть один лишний килограмм.
Бывшая участница группы "Блестящие" призналась, что старается придерживаться правильного питания.
"Я уже практически поправилась. Не в плане веса, а, наоборот, постройнела во время болезни на 600 грамм. Горжусь собой, покажу вам результаты скоро", — поделилась певица.
26 апреля Семенович рассказала, что обратилась к врачу в Сочи из-за недомогания. На основе результатов КТ ей диагностировали пневмонию.
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