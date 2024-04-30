Как выглядит сын Кети Топурия от советника главы Чечни Льва Деньгова

Беременная певица Кети Топурия поделилась фотографиями с сыном в частном самолете

Солистка группы A'Studio Кети Топурия в своем блоге поделилась снимками с сыном Адамом от советника главы Чечни Льва Деньгова. Вместе с детьми звезда вернулась в Россию на частном джете.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Кетти Топурия в Инстаграм is licensed under public domain

Топурия сняла сына и дочь во время ожидания частного самолета в бизнес-зале аэропорта. Для возвращения в Россию она предпочла частный самолет бизнес-класса. На борту она сфотографировалась с сыном, при этом скрыв его лицо.

В апреле Кети Топурия официально подтвердила, что находится в ожидании третьего ребенка.

Артиста воспитывает двоих детей — дочь Оливию от первого брака с бизнесменом Львом Гейхманом и сына Адама от нынешнего избранника Льва Деньгова, за которого вышла замуж в 2020 году.

Ранее блогерша Лерчек сообщила, что получила награду «Женщина года».