Как выглядит сын Кети Топурия от советника главы Чечни Льва Деньгова

Солистка группы A'Studio Кети Топурия в своем блоге поделилась снимками с сыном Адамом от советника главы Чечни Льва Деньгова. Вместе с детьми звезда вернулась в Россию на частном джете.
Топурия сняла сына и дочь во время ожидания частного самолета в бизнес-зале аэропорта. Для возвращения в Россию она предпочла частный самолет бизнес-класса. На борту она сфотографировалась с сыном, при этом скрыв его лицо.
В апреле Кети Топурия официально подтвердила, что находится в ожидании третьего ребенка.
Артиста воспитывает двоих детей — дочь Оливию от первого брака с бизнесменом Львом Гейхманом и сына Адама от нынешнего избранника Льва Деньгова, за которого вышла замуж в 2020 году.
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