Лерчек стала "Женщиной года". В Сети пытаются понять, за какие заслуги блогерша получила эту награду

Блогерша Лерчек похвасталась премией "Женщина года"

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогерша Валерия Чекалина, известная как Лерчек, стала лауреатом премии журнала FB "Люди года" в номинации "Женщина года". В своем блоге она поделилась видеороликом с награждения.

Фото: youtube.com by канал FAMETIME TV is licensed under public domain

Церемония награждения прошла 27 апреля, но звезда соцсетей решила не сразу поделиться случившимся со своими поклонниками. Она подготовилась и собрала небольшое видео о своей непростой жизни, а затем сообщила о полученной премии.

"Падать больно, но главное — вставать и идти дальше! Поздравьте меня с премией. Этого бы не случилось, если бы не вы! Спасибо за вашу поддержку в самые сложные периоды моей жизни", — написала она.

При этом поклонники не стали скрывать своего удивления и признались, что блогерша не заслуживает такого громкого звания. Она напомнила, что известность ей принесла некрасивая история с неуплатой налогов в размере нескольких сотен миллионов рублей.

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