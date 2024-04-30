Честность победы Богдана Шувалова в шоу "Голос" подвергли сомнению

Продюсер Рудченко назвал выступление победителя "Голоса" в финале небрежным

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Музыкальный продюсер Павел Рудченко в беседе с NEWS.RU заявил, что победитель 12-го сезона шоу "Голос" Богдан Шувалов на финальном концерте продемонстрировал небрежное выступление.

Фото: youtube.com by канал WeiT Media is licensed under public domain

Музкритик подчеркивает, что было достаточно посмотреть даже фрагмент, чтобы понять — артист интонационно мазал ноты. Такое выступление для победителя недопустимо, но стоит помнить, что "Голос" это телевизионный проект.

"Поэтому возможно такое, что победитель может оказаться слабее других участников, но при этом быть более харизматичным и ярким", — отметил Рудченко.

В заключение он отметил, что если бы в рамках телепередачи оценивали вокальные данные, то победителем стал бы кто-то иной.

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