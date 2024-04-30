Честность победы Богдана Шувалова в шоу "Голос" подвергли сомнению

Музыкальный продюсер Павел Рудченко в беседе с NEWS.RU заявил, что победитель 12-го сезона шоу "Голос" Богдан Шувалов на финальном концерте продемонстрировал небрежное выступление.
Музкритик подчеркивает, что было достаточно посмотреть даже фрагмент, чтобы понять — артист интонационно мазал ноты. Такое выступление для победителя недопустимо, но стоит помнить, что "Голос" это телевизионный проект.
"Поэтому возможно такое, что победитель может оказаться слабее других участников, но при этом быть более харизматичным и ярким", — отметил Рудченко.
В заключение он отметил, что если бы в рамках телепередачи оценивали вокальные данные, то победителем стал бы кто-то иной.
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