Что сейчас происходит с группой "Пикник" после трагедии в "Крокусе"

Baza: группа "Пикник" подняла гонорар до 3 млн рублей после теракта в "Крокусе"

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная рок-группа "Пикник" повысила гонорар за выступление до трех миллионов рублей после случившегося теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Фото: youtube.com by канал Пикник is licensed under public domain

До изменений стоимость концерта музыкантов оценивался в 2-2,5 млн рублей. при этом никаких новых требований в райдер участники коллектива не вносили. Они настаивают на пятизвездочных отелях, бутылке водки от лучшего местного производителя, шести бутылках пива, восьми бутербродах в гримерке и профессиональной службе безопасности.

При этом сообщается, что ответственность за безопасность коллектива и их имущества несет организатор мероприятия. В задачу охраны входит защита зрителей и артистов.

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