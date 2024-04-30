Что сейчас происходит с группой "Пикник" после трагедии в "Крокусе"

Известная рок-группа "Пикник" повысила гонорар за выступление до трех миллионов рублей после случившегося теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом пишет Telegram-канал Baza.
До изменений стоимость концерта музыкантов оценивался в 2-2,5 млн рублей. при этом никаких новых требований в райдер участники коллектива не вносили. Они настаивают на пятизвездочных отелях, бутылке водки от лучшего местного производителя, шести бутылках пива, восьми бутербродах в гримерке и профессиональной службе безопасности.
При этом сообщается, что ответственность за безопасность коллектива и их имущества несет организатор мероприятия. В задачу охраны входит защита зрителей и артистов.
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