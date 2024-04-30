Стало известно, сколько Андрей Данилко в образе Верки Сердючки зарабатывал в России

Продюсер Сергей Лавров заявил, что Андрей Данилко ненавидел образ Верки Сердючки

Продюсер и организатор концертов Сергей Лавров в беседе с "МК" заявил, что украинский артист Андрей Данилко с ненавистью относился к своему образу Верки Сердючки и не хотел работать.

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Так, его постоянно приходилось уговаривать на выступления, что отнимало немало времени и сил.

"Он хотел сделать что-то такое гениальное, а люди ждали от него образ Сердючки. Хотя на Верке он зарабатывал огромные суммы. Был период, когда он был в таком топе в России, что мало кому такое даже снилось", — пояснил продюсер.

Лавров рассказал, что Данилко до начала СВО зарабатывал в России 100-200 тысяч евро за один концерт. Однако после "Евровидения" ситуация кардинальным образом изменилась.

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