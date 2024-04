Стало известно, сколько Андрей Данилко в образе Верки Сердючки зарабатывал в России

Продюсер и организатор концертов Сергей Лавров в беседе с "МК" заявил, что украинский артист Андрей Данилко с ненавистью относился к своему образу Верки Сердючки и не хотел работать.

Фото: youtube.com by канал Вікна-новини is licensed under public domain