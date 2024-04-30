Российские олигархи отреагировали на возможное возвращение Чулпан Хаматовой в страну

Светская львица и бизнесвумен Алена Кравец в беседе с "АиФ" считает, что актрисе Чулпан Хаматовой не стоит возвращаться в Россию, если ей по душе русофобская Прибалтика. Также она задается вопросом о том, почему кинозвезда не решает отказаться от звания народной артистки.
Кравец заявила, что начавшаяся СВО сорвала маски со многих звезд и продемонстрировала их реальные лица. Бизнес-леди признается, что всегда за границей с гордостью сообщает о своем происхождении, поэтому не понимает поведения некоторых артистов, в частности, Чулпан Хаматовой.
"Что касается Чулпан, возникает закономерный вопрос: почему же она до сих пор не отказалась от звания народной артистки России, если ей так стыдно? <…> А вернуться, конечно, она хочет — потому что тут у неё были лучшие театральные площадки, огромные гонорары, роли в громких фильмах", — уверена Кравец.
Светская львица заявила, что эмигрировавшая артистка сама похоронила свою карьеру.
Ранее Ольга Бузова показала свой новый образ.
Россия в последние годы активно увеличивала свои запасы золота. Зачем такие большие запасы, задаётся вопросом китайское издание Sina.