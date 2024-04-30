"Новая я": Ольга Бузова поделилась фото своего кардинального преображения

Ольга Бузова перекрасила и укоротила волосы: "Новая я"

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица и телеведущая Ольга Бузова в своем Telegram-канале продемонстрировала фотоснимок с новой прической.

Фото: Telegram by Личный канал Ольги Бузовой в Телеграм is licensed under public domain

Так, 38-летняя звезда запечатлена темно-бежевой майке и бордовых спортивных штанах. На снимке можно увидеть, что Бузова перекрасила и укоротила волосы.

"Новая я. Ворвалась в рабочую неделю красиво", — написала Ольга Бузова.

На прошлой неделе певица рассказывала поклонникам, что вынуждена лечь в больницу и на время пропасть из соцсетей. Ее пиар-менеджер Антон Богословский отметил, что артистку ждет плановая операция.

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