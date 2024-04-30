"Новая я": Ольга Бузова поделилась фото своего кардинального преображения

Певица и телеведущая Ольга Бузова в своем Telegram-канале продемонстрировала фотоснимок с новой прической.
Так, 38-летняя звезда запечатлена темно-бежевой майке и бордовых спортивных штанах. На снимке можно увидеть, что Бузова перекрасила и укоротила волосы.
"Новая я. Ворвалась в рабочую неделю красиво", — написала Ольга Бузова.
На прошлой неделе певица рассказывала поклонникам, что вынуждена лечь в больницу и на время пропасть из соцсетей. Ее пиар-менеджер Антон Богословский отметил, что артистку ждет плановая операция.
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