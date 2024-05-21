Получение идеально гладких пяток

Секреты гладких пяток: народные средства и лайфхаки

1:39 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Уход за пятками часто забывают, но мягкая и гладкая кожа на стопах выглядит привлекательно. Иногда времени на полноценный педикюр в салоне не хватает или обстоятельства не позволяют. В таких случаях на помощь приходят народные средства.

Фото: peakpx.com by Пиковый размер is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Проблемы шелушения пяток могут возникать по нескольким причинам: недостаточная гигиена, пересыхание кожи, носка неудобной обуви, хождение по дому босиком, дефицит витаминов и чрезмерный педикюр. Для предотвращения трещин и сухости стоит позаботиться о правильном уходе.

Лопух — компресс из лопуха поможет вернуть пяткам опрятный вид. Растертые листья с добавлением муки и меда наносятся на стопы на ночь и утром смываются.

Хозяйственное мыло — намылить стопы, надеть пакет и носок, оставить на ночь. Процедуру повторять три дня, затем сделать перерыв на неделю.

Пищевая сода — ванночка с содой помогает бороться с шелушением. Ноги держатся в растворе соды около получаса, после чего ополаскиваются холодной водой.

Уксус — смешивается с растительным маслом в пропорции 1:1, наносится на пятки и оставляется на ночь под теплыми носками.

Молочная кислота — содержащаяся в аптечных средствах, применяется на ночь и смывается утром.

Теймурова паста — лечит трещины и сухость, наносится ежедневно, затем заменяется на питательный крем.

Мякоть алоэ — применяется в виде компресса на ночь или в виде геля для удобства.