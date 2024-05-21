Заряжаешь электромобиль не так? Узнайте, как не убить батарею и сэкономить

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Зарядка электромобилей: как устроены уровни и что влияет на скорость

0:55
Авто

Зарядка электромобилей может быть сложным процессом из-за разнообразия моделей, архитектуры батарей, уровня мощности зарядных станций и других факторов.

Зарядка электромобилей: как устроены уровни и что влияет на скорость
Фото: www.flickr.com by Jakob Härter is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

Существуют три основных уровня зарядки: Level 1 использует обычные домашние розетки и подходит для ночной зарядки, Level 2 требует специального оборудования и предлагает более быструю зарядку, обычно используемую в домашних условиях и на публичных станциях, а Level 3 или DC Fast Charging позволяет заряжать батарею до 80% всего за 20 минут и идеален для дальних поездок.

Важно отметить, что частая зарядка до 100% может ухудшить состояние батареи, поэтому рекомендуется поддерживать уровень заряда в пределах 20-80%. Стоимость зарядки варьируется в зависимости от местоположения и типа станции.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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