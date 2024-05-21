The conversation: учёные выяснили, что ежедневное использование солнцезащитного крема с SPF 15 не мешает усвоению витамина D

Использование солнцезащитного крема не препятствует усвоению витамина D

0:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Некоторые эксперты считают, что ежедневное использование солнцезащитного крема приводит к дефициту витамина D. Однако учёные из Королевского колледжа Лондона Карл Лоуренс и Энтони Янг выяснили, что это не так.

Фото: Национальный институт рака by Билл Брэнсон is licensed under public domain

Учёные в течение семи дней проводили исследование, в котором приняли участие сорок отдыхающих на побережье в Испании. Им показали, как правильно наносить солнцезащитный крем с SPF 15.

В ходе эксперимента выяснилось, что солнцезащитный крем защитил от солнечных ожогов и увеличил уровень витамина D. Следовательно, даже при использовании крема с SPF 15 необходимое количество UVB-излучения всё равно потребляется кожей и происходит выработка витамина D.