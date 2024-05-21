The conversation: учёные выяснили, что ежедневное использование солнцезащитного крема с SPF 15 не мешает усвоению витамина D

Некоторые эксперты считают, что ежедневное использование солнцезащитного крема приводит к дефициту витамина D. Однако учёные из Королевского колледжа Лондона Карл Лоуренс и Энтони Янг выяснили, что это не так.
Фото: Национальный институт рака by Билл Брэнсон is licensed under public domain
Учёные в течение семи дней проводили исследование, в котором приняли участие сорок отдыхающих на побережье в Испании. Им показали, как правильно наносить солнцезащитный крем с SPF 15.
В ходе эксперимента выяснилось, что солнцезащитный крем защитил от солнечных ожогов и увеличил уровень витамина D. Следовательно, даже при использовании крема с SPF 15 необходимое количество UVB-излучения всё равно потребляется кожей и происходит выработка витамина D.
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