Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зарядка электромобилей: как устроены уровни и что влияет на скорость
Домашняя растяжка: преимущества и недостатки
Секреты гладких пяток: народные средства и лайфхаки
Чаще всего россиянам отказывали в визах Эстония и Австрия
Семьи погибших на СВО бойцов с детьми до 23 лет смогут получать две пенсии
Как приготовить острый тыквенный соус
ЕС ужесточает правила ввоза питомцев из России и Белоруссии
Эксперт: юань не сможет заменить доллар как главную мировую валюту
Блогер Ида Галич показала родного брата Алана
The conversation: учёные выяснили, что ежедневное использование солнцезащитного крема с SPF 15 не мешает усвоению витамина D

Использование солнцезащитного крема не препятствует усвоению витамина D

0:48
Здоровье

Некоторые эксперты считают, что ежедневное использование солнцезащитного крема приводит к дефициту витамина D. Однако учёные из Королевского колледжа Лондона Карл Лоуренс и Энтони Янг выяснили, что это не так.

Использование солнцезащитного крема не препятствует усвоению витамина D
Фото: Национальный институт рака by Билл Брэнсон is licensed under public domain

Учёные в течение семи дней проводили исследование, в котором приняли участие сорок отдыхающих на побережье в Испании. Им показали, как правильно наносить солнцезащитный крем с SPF 15.

В ходе эксперимента выяснилось, что солнцезащитный крем защитил от солнечных ожогов и увеличил уровень витамина D. Следовательно, даже при использовании крема с SPF 15 необходимое количество UVB-излучения всё равно потребляется кожей и происходит выработка витамина D.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Ниязов Аслан
Диагностика и лечение следующих заболеваний:аденома предстательной железы;воспалительные заболевания (баланит, баланопостит и др.);варикоцеле;ЗППП (уреаплазмоз, микоплазмоз, трихомониаз, хламидиоз);камни в почках;недержание мочи;пиелонефрит;простатит;уретрит;цистит.
Специалист Братик Александр
Специалист в области лечения заболеваний молочной железы: доброкачественные, злокачественные опухоли, опухолеподобные образования, гинекомастия мужчин, узловая и диффузная мастопатии, лечение психогенно зависимых заболеваний молочной железы
Специалист Токин Сергей
Заслуженный врач РФ
Обсудить
Популярное
Ксения Собчак спешно улетела из России, используя вертолёт, чтобы добраться до пункта назначения

За последние два года российские знаменитости стали редкими гостями на Каннском кинофестивале.

Ксения Собчак вернулась на Каннский кинофестиваль после двухлетнего перерыва
Главное, не допустить лук расти в высоту
Лук в стрелки не пойдёт: что для этого нужно сделать?
Эти угощения выжигают питомца изнутри: какие угощения запрещены для домашних животных
"Она крестьянка обычная": Шаляпин заявил о желании провести ночь с Пугачёвой
Зеленский кричал на генералов на ставке командования ВСУ Дмитрий Плотников Критическая ситуация с ПВО Украины сохранится, несмотря на усилия Германии Любовь Степушова Крапива: и лечит, и кормит, и одежда, и лекарство Сергей Лебедев
С какого момента начинается кошачья старость: песок не сыпется
Рассказываем о процессе мульчирования травой, который полезен для плодородия почвы
Самые красивые кошки в мире: три самых восхитительных пород
Самые красивые кошки в мире: три самых восхитительных пород
Последние материалы
Эксперты рассказали, как отучить кошку залезать на стол
В 2023 году площадь морских льдов Антарктики сократилась на 2,5 млн кв. км
Будьте бдительны: почему долгая ходьба может плохо повлиять на вас
"Страна": Арку Дружбы народов в Киеве превратят в символ ЛГБТ*
Зеленский кричал на генералов на ставке командования ВСУ
Список, которые нужно сделать до конца мая
Охота на торнадо набирает популярность в США
Яблочный смузи с ананасом: готовим вкусный напиток
Симптомы гипотиреоза иногда принимают за симптомы депрессии или менопаузы
Популярные бьюти-средства, способные повредить кожу всего за несколько недель
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников