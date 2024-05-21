Тишина в доме: 5 пород кошек, которые не мяукают

Названы породы кошек, которые не мяукают

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Кошки известны своим разнообразным набором звуков, включая мяуканье, мурлыканье, шипение и многое другое. Однако, существует несколько пород кошек, которые отличаются тем, что редко мяукают или вообще не издают этого звука.

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Сфинксы — это бесшерстные кошки, известные своим уникальным внешним видом и дружелюбным характером. Они редко мяукают, предпочитая общаться с владельцами другими способами, такими как мурлыканье или использование языка тела. Сфинксы очень ласковые и любознательные, что делает их прекрасными компаньонами.

Шартрез — французская порода кошек с плотной голубой шерстью и выразительными глазами. Эти кошки известны своим спокойным и тихим характером. Они редко мяукают, но часто выражают свои эмоции через мурлыканье и другие звуки.

Русская голубая кошка имеет короткую, плотную шерсть и ярко-зеленые глаза. Эта порода известна своим мягким голосом, который она использует довольно редко. Русские голубые предпочитают тихое и спокойное окружение, и они обычно не шумят без необходимости.

Бурманские кошки, или азиатские короткошерстные, имеют гладкую, блестящую шерсть и мускулистое тело. Эти кошки редко мяукают, предпочитая более тихие звуки и мурлыканье.

Ангорские кошки известны своей длинной, шелковистой шерстью и грациозностью. Они довольно тихие и редко мяукают, предпочитая общаться с помощью языка тела. Ангорские кошки очень активны и любопытны, но при этом остаются спокойными и ненавязчивыми.