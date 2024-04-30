"Выжил чудом!": Айза поделилась ужасающей ситуации падения сына на атракционах

Блогерша Айза рассказала, что ее младший сын чуть не выпал из кабинки аттракциона

Блогерша Айза-Лилуна Ай в своих соцсетях рассказала, что ее младший сын Элвис недавно чуть не выпал из кабинки в парке развлечений в Москве. Однако никто не решил остановить аттракцион.

Фото: youtube.com by канал Наталья Подольская is licensed under public domain

Звезда соцсетей отметила, что семилетний мальчик чудом удержался на карусели.

"Он схватился за поручень всеми силами! Потом в слезах выбежал оттуда!" — написала бывшая жена Гуфа.

Также ее возмутила то, что организаторы вернули ей деньги за вход и на этом прекратили какие-либо выяснения.

Блогерша воспитывает двоих детей — сына Сэма от рэпера Алексея Долматова (Гуф) и сына Элвиса от бизнесмена Дмитрия Анохина.

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