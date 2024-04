"Выжил чудом!": Айза поделилась ужасающей ситуации падения сына на атракционах

Блогерша Айза-Лилуна Ай в своих соцсетях рассказала, что ее младший сын Элвис недавно чуть не выпал из кабинки в парке развлечений в Москве. Однако никто не решил остановить аттракцион.

Фото: youtube.com by канал Наталья Подольская is licensed under public domain