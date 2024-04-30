Инстасамка призналась, что испытывает проблемы со здоровьем из-за пластических операций

Певица Инстасамка рассказала о проблемах с дыханием из-за филлеров

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Популярная певица Дарья Зотеева, выступающая под псевдонимом Инстасамка, в своем блоге рассказала, что применение филлеров привело к ухудшению ее здоровья.

Фото: youtube.com by канал Мадонна Мур is licensed under public domain

Так, филлеры, которые она вставила в скулу, со временем распространились по всему лицу, что стало причиной проблем с дыханием. По ее словам, она не может дышать нормально на протяжении последних трех лет.

"У кого тонны филлеров в лице, девочки, я вам не завидую. Советую вам поскорее удалять это из своего лица!" — отметила рэперша.

При этом она отметила, что делала инъекции в московской клинике, куда "ходит каждая вторая блогерша". Однако называть учреждение она отказалась.

Ранее Алена Апина сообщила, что собирается идти в суд из-за кражи ее голоса.