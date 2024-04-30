Как сохранить здоровье кожи в мире курения: советы от экспертов

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Пять рекомендаций по уходу за кожей для людей, страдающих от никотиновой зависимости

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Моя семья » Красота и стиль

В мире, где курение стало обыденностью, британский журнал Dazed составил руководство по уходу за кожей специально для курильщиков.

Пять рекомендаций по уходу за кожей для людей, страдающих от никотиновой зависимости
Фото: unsplash.com by Christopher Campbell chrisjoelcampbell is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Помимо негативного влияния табачного дыма на кожу, важно учитывать воздействие ультрафиолета, который также ускоряет процессы старения. Важно использовать солнцезащитный крем, включить в уход антиоксидантную косметику, такую как витамины А, С и Е, и обеспечить коже достаточное увлажнение, особенно в условиях сухости, вызванной недостатком витаминов, связанным с курением. Важно помнить, что романтизация курения может вводить в заблуждение, и бросить эту привычку никогда не поздно.

После отказа от курения кожа может восстановить свой здоровый вид в течение нескольких недель, а процессы выработки коллагена и витамина С будут возобновлены с нормальной скоростью.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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