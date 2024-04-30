Как сохранить здоровье кожи в мире курения: советы от экспертов

Пять рекомендаций по уходу за кожей для людей, страдающих от никотиновой зависимости

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В мире, где курение стало обыденностью, британский журнал Dazed составил руководство по уходу за кожей специально для курильщиков.

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Помимо негативного влияния табачного дыма на кожу, важно учитывать воздействие ультрафиолета, который также ускоряет процессы старения. Важно использовать солнцезащитный крем, включить в уход антиоксидантную косметику, такую как витамины А, С и Е, и обеспечить коже достаточное увлажнение, особенно в условиях сухости, вызванной недостатком витаминов, связанным с курением. Важно помнить, что романтизация курения может вводить в заблуждение, и бросить эту привычку никогда не поздно.

После отказа от курения кожа может восстановить свой здоровый вид в течение нескольких недель, а процессы выработки коллагена и витамина С будут возобновлены с нормальной скоростью.