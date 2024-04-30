В мире, где курение стало обыденностью, британский журнал Dazed составил руководство по уходу за кожей специально для курильщиков.
Помимо негативного влияния табачного дыма на кожу, важно учитывать воздействие ультрафиолета, который также ускоряет процессы старения. Важно использовать солнцезащитный крем, включить в уход антиоксидантную косметику, такую как витамины А, С и Е, и обеспечить коже достаточное увлажнение, особенно в условиях сухости, вызванной недостатком витаминов, связанным с курением. Важно помнить, что романтизация курения может вводить в заблуждение, и бросить эту привычку никогда не поздно.
После отказа от курения кожа может восстановить свой здоровый вид в течение нескольких недель, а процессы выработки коллагена и витамина С будут возобновлены с нормальной скоростью.
Россия в последние годы активно увеличивала свои запасы золота. Зачем такие большие запасы, задаётся вопросом китайское издание Sina.