Черная копоть и антифриз из выхлопной трубы: знаки, которые должен знать каждый водитель

Перекупщик раскрыл способ выявления неисправности машины по цвету конденсата

Опытные водители осведомлены о том, что некоторые неисправности автомобиля можно выявить даже не открывая капот. Например, конденсат, который иногда вытекает из выхлопной трубы. В интервью для сайта njcar.ru автодилер с тридцатилетним опытом объяснил, что анализ цвета и запаха этой жидкости может выявить ряд проблем с двигателем.

Образование конденсата в выхлопной трубе — это нормальное явление, не стоит воспринимать его как признак серьезной неисправности. Малое количество воды появляется из-за температурного контраста между выхлопной системой и окружающей средой.

Когда горячий пар остывает, он превращается в конденсат, который собирается на стенках глушителя. Эта вода вытекает из системы при старте двигателя или начале движения.

Важно обращать внимание на характеристики жидкости из глушителя. Прозрачный конденсат свидетельствует о нормальной работе двигателя и выхлопной системы. Темная или черная жидкость может быть обусловлена накоплением отложений и сажи в глушителе.

Обильный выход черной копоти указывает на необходимость проверить сажевый фильтр и катализатор. Нужно также оценить качество топливной смеси, которая может быть либо слишком богатой, либо слишком бедной — оба варианта негативно влияют на работу двигателя, приводя к снижению мощности, увеличению расхода топлива и проблемам со свечами зажигания.

Если из выхлопной трубы вытекает жидкость цвета антифриза, это серьезный признак перегрева двигателя или прогорания прокладки головки блока цилиндров. Это приводит к попаданию антифриза в двигатель, что проявляется в виде белого дыма с химическим запахом и требует серьезного ремонта.

Сизый дым из выхлопной трубы может сигнализировать об износе маслосъемных колпачков или поршневых колец, при этом жидкость будет содержать большое количество моторного масла.

При возникновении любой из этих проблем рекомендуется обратиться в специализированный автосервис для проведения диагностики.