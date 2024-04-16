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Олег Артюков
Cryptopolitan: страны БРИКС скупают золото — и это неспроста

Россия и Китай активно продвигают золото в качестве альтернативы доллару

2:46
Экономика

На прошлой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил с двухдневным визитом Китай, где провёл переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и главой МИД КНР Ван И.

Россия и Китай активно продвигают золото в качестве альтернативы доллару
Фото: responsiblemines.org by Alliance for Responsible Mining is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Стороны договорились о расширении сотрудничества по широкому спектру вопросов, включая дедолларизацию мировой экономики и переход в расчётах на национальные валюты, говорится в материале издания Cryptopolitan.

Одним из ключевых пунктов переговоров стала совместная борьба за многополярный мир. В частности, Россия и Китай выступают против гегемонии доллара США в международных расчётах. И не просто выступают, но переходят на национальные валюты во взаимной торговле.

Дедолларизация набирает обороты, но пока многие страны, привыкших к доминированию доллара, неохотно от него отказываются, говорится в материале. Хотя, заметим, никто и не утверждает, что систему, которая складывалась десятилетиями, можно быстро изменить.

В качестве альтернативы доллару Россия и Китай активно продвигают золото. Спрос на драгметалл со стороны стран БРИКС резко вырос, золотые резервы Китая увеличиваются 16 месяцев подряд.

Аналитики полагают, что золото привлекает инвесторов своей ликвидностью, доходностью и стабильностью в периоды экономических потрясений.

Существует мнение, что страны БРИКС могут создать новую резервную валюту, обеспеченную золотом, отмечает Cryptopolitan. Это станет серьёзным вызовом для доллара США и может привести к перераспределению ролей в мировой экономике.

Успех дедолларизации и переход к новой валютной системе могут иметь далеко идущие последствия для глобальной торговли. Ослабление доллара может привести к снижению его роли в международных расчётах и изменению геополитического расклада сил.

Напомним, на прошлой неделе на бирже Comex цена золота впервые в истории превысила отметку в 2400 за тройскую унцию.

Золото продолжит дорожать, есть вероятность, что цена превысит 2600 долларов за тройскую унцию уже в ближайшем будущем, полагают эксперты. Этому способствует геополитическая напряжённость, рост спроса на золото со стороны центральных банков и действия рыночных спекулянтов.

Согласно данным Всемирного совета по золоту (WGC), спрос на золотые слитки и монеты продолжает расти в различных странах, более всего в Турции, Египте и ОАЭ.

В России также отмечается рост спроса на этот драгоценный металл.

Как инвестировать в золото — Эксперт дал практические советы
Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы брикс
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