В Китае отметили необычную деталь во время визита главы МИД России

В Китае обратили внимание, что Лавров во время визита не носил галстук

2:23 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил с рабочим визитом Китай, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином и главой внешнеполитического ведомства Ван И.

Фото: commons.wikimedia.org by www.mid.ru

Авторы материала, опубликованного на интернет-платформе NetEase, отметили необычную деталь этого визита.

Дело в том, что во время пребывания в Пекине глава российского внешнеполитического ведомства не носил галстук. За исключением официальных переговоров, разумеется.

На сей факт и обратили внимание авторы NetEase, сочтя его нехарактерным для иностранных дипломатов во время официальных визитов высокого уровня.

"Эта деталь привлекла внимание не только своей необычностью, но и подчеркнула особые отношения между Россией и Китаем", — отметили авторы материала.

По их мнению, Сергей Лавров не носил галстук с целью подчеркнуть дружеские отношения между двумя странами. Глава МИД России таким образом показал, что очень комфортно себя чувствует в Китае и визит в эту страну — это как встреча со старым добрым приятелем.

Во время своего пребывания в КНР Лавров был раскрепощён, шутил и улыбался, что произвело положительное впечатление.

Визит Лаврова не только укрепит дружеские связи между Китаем и Россией, но и привлечёт больше внимания к роли РФ на мировой арене. Его решение не носить галстук, хоть и кажется мелочью, подчеркивает особую дружбу между Пекином и Москвой, полагают обозреватели NetEase.

Министр иностранных дел России посетил Китай с визитом 8-9 апреля. Глава китайского внешнеполитического ведомства Ван И назвал отношения Китай и Российской Федерации образцом взаимовыгодного сотрудничества.

В этом году отмечается 75-летие установления дипломатических отношений между двумя странами. По словам Ван И, за 75 лет в отношениях Китая и России были взлёты и падения, но сейчас отношения окрепли и наполнились новым содержанием в духе добрососедства и всестороннего стратегического партнёрства.

Напомним, по данным китайского Главного таможенного управления, в 2023 году товарооборот между Россией и Китаем увеличился на 26,3 процента и достиг рекордных 240,11 миллиардов долларов.