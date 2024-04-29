Инновационные решения для здоровых волос

Изучаем оптимальный уход за волосами

1:47 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Активная борьба с выпадением волос: новый лосьон для ухода от ART&FACT

ART&FACT представляет ампульный лосьон с ниацинамидом 1,5%, гексапептидом и комплексом экстрактов для интенсивного ухода за волосами. Этот продукт, состоящий из 14 ампул, предназначен для улучшения качества и структуры волос. Гексапептид-11 направленно сокращает выпадение волос, воздействуя на андрогеновые рецепторы. Ниацинамид укрепляет фолликулы, а экстракты сахарного тростника, зеленого чая, лимона и яблока стимулируют обновление клеток кожи головы и укрепляют волосы.

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Профессиональное восстановление волос с Selective Professional

Биомиметический флюид X BOND от Selective Professional — это инновационное средство для восстановления волос на основе гиалуронового ухода. Эта биомиметическая технология работает на восстановлением волос, воспроизводя действие натуральных керамидов. Флюид X BOND восстанавливает волокна волос, укрепляет их, повышает эластичность, снижает риск ломкости и секущихся кончиков.

Натуральное масло для восстановления волос от Nord's Secret

Nord's Secret представляет восстанавливающее масло для волос с цветком нероли и маслом миндаля. Это легкое и обволакивающее масло придает волосам мягкость, эластичность и здоровый блеск. Составленное из натуральных компонентов, таких как масло ши, масло сладкого миндаля, сок дикого апельсина и цветы нероли, масло интенсивно восстанавливает волосы, делая их более мягкими и блестящими.