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Инновационные решения для здоровых волос

Изучаем оптимальный уход за волосами

1:47
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Активная борьба с выпадением волос: новый лосьон для ухода от ART&FACT

ART&FACT представляет ампульный лосьон с ниацинамидом 1,5%, гексапептидом и комплексом экстрактов для интенсивного ухода за волосами. Этот продукт, состоящий из 14 ампул, предназначен для улучшения качества и структуры волос. Гексапептид-11 направленно сокращает выпадение волос, воздействуя на андрогеновые рецепторы. Ниацинамид укрепляет фолликулы, а экстракты сахарного тростника, зеленого чая, лимона и яблока стимулируют обновление клеток кожи головы и укрепляют волосы.

Изучаем оптимальный уход за волосами
Фото: unsplash.com by Verne Ho is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Профессиональное восстановление волос с Selective Professional

Биомиметический флюид X BOND от Selective Professional — это инновационное средство для восстановления волос на основе гиалуронового ухода. Эта биомиметическая технология работает на восстановлением волос, воспроизводя действие натуральных керамидов. Флюид X BOND восстанавливает волокна волос, укрепляет их, повышает эластичность, снижает риск ломкости и секущихся кончиков.

Натуральное масло для восстановления волос от Nord's Secret

Nord's Secret представляет восстанавливающее масло для волос с цветком нероли и маслом миндаля. Это легкое и обволакивающее масло придает волосам мягкость, эластичность и здоровый блеск. Составленное из натуральных компонентов, таких как масло ши, масло сладкого миндаля, сок дикого апельсина и цветы нероли, масло интенсивно восстанавливает волосы, делая их более мягкими и блестящими.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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