Клава Кока столкнулась с волной критики в адрес своего бойфренда, актера и блогера Александра Поверина, которого обвиняют в использовании их отношений для самопиара.
В YouTube-шоу MUZLOFT певица выразила удивление по поводу количества негатива, который она и её возлюбленный получают в социальных сетях, особенно в комментариях под их совместными публикациями.
Кока рассказала, что изначально пыталась доказать недоброжелателям неправоту их предположений о фальшивости их отношений, но в конечном итоге решила не обращать внимания на негативные комментарии, в которых Поверина то обвиняют в жадности, то в неправильной сексуальной ориентации.
Одуванчик имеет плохую репутацию сорняка, однако он издавна использовался как лекарственное растение для улучшения пищеварения и стимуляции аппетита.