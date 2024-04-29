Обвинения в пиаре и ненависть: Клава Кока открывает правду о своих отношениях

Клава Кока защищает своего бойфренда от негатива в социальных сетях

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Клава Кока столкнулась с волной критики в адрес своего бойфренда, актера и блогера Александра Поверина, которого обвиняют в использовании их отношений для самопиара.

Фото: Wikipedia by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0

В YouTube-шоу MUZLOFT певица выразила удивление по поводу количества негатива, который она и её возлюбленный получают в социальных сетях, особенно в комментариях под их совместными публикациями.

Кока рассказала, что изначально пыталась доказать недоброжелателям неправоту их предположений о фальшивости их отношений, но в конечном итоге решила не обращать внимания на негативные комментарии, в которых Поверина то обвиняют в жадности, то в неправильной сексуальной ориентации.