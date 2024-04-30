Эксперт предрек судьбу доллара: каким будет валютный курс в мае

Замдиректор развития розничного бизнеса АО "Свой Банк" (Группа IDF Eurasia) Вадим Шамин поделился ожиданиями относительно курса доллара в мае в беседе с URA.RU.
Он выразил мнение, что валютная пара доллар/рубль будет находиться в коридоре 91-95 рублей, евро/рубль — 98-102 рубля, юань/рубль — 12,5-13,5 рубля.
Шамин отметил, что российской валюте продолжает оказывать поддержку повышенная ключевая ставка Банка России.
Он также отметил, что председатель регулятора, Эльвира Набиуллина, подчеркнула в своем выступлении в Госдуме в начале апреля роль повышенной ставки в стабилизации курса рубля.
Шамин подчеркнул, что смягчение монетарной политики возможно только после устойчивого снижения инфляции, а для этого требуется длительный период.
Россия в последние годы активно увеличивала свои запасы золота. Зачем такие большие запасы, задаётся вопросом китайское издание Sina.