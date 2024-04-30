Эксперт предрек судьбу доллара: каким будет валютный курс в мае

В мае доллар будет находиться в диапазоне 91—95 рублей

1:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

Замдиректор развития розничного бизнеса АО "Свой Банк" (Группа IDF Eurasia) Вадим Шамин поделился ожиданиями относительно курса доллара в мае в беседе с URA.RU.

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Он выразил мнение, что валютная пара доллар/рубль будет находиться в коридоре 91-95 рублей, евро/рубль — 98-102 рубля, юань/рубль — 12,5-13,5 рубля.

Шамин отметил, что российской валюте продолжает оказывать поддержку повышенная ключевая ставка Банка России.

Он также отметил, что председатель регулятора, Эльвира Набиуллина, подчеркнула в своем выступлении в Госдуме в начале апреля роль повышенной ставки в стабилизации курса рубля.

Шамин подчеркнул, что смягчение монетарной политики возможно только после устойчивого снижения инфляции, а для этого требуется длительный период.